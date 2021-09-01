Лидера Незалежной подготовили к переговорам с хозяином Белого дома

Многие эксперты и политики гадали, какова же главная составляющая первого визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и премьерной встречи с американским коллегой Джо Байденом. Оказывается вся интрига кроется в том, что экс-комик удостоился разговора с хозяином Белого дома с глазу на глаз.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин в эфире телеканала "Украина 24". По его мнению, лидер США намерен понять, существует ли у его украинского гостя стратегия и воля ее выполнить.

Дипломат отметил, что американская сторона очень интересно выстроила программу визита Зеленского. До встречи с Байденом он провел переговоры с рядом американских министров, чтобы "ввести его в курс... по разным темам". По его мнению, это правильный ход, поскольку глава Незалежной должен "составить себе понимание" перед встречей с хозяином Овального кабинета.

"Я считаю, что главное в этом визите, если хотите, единственная интрига - это тет-а-тет. Я думаю, он будет час плюс-минус, чем больше, там лучше, на самом деле", – цитирует пана Климкина РИА "Новости".

Он считает, что для сегодняшней встречи самое главное – это просто знакомство двух лидеров и "химия" между ними, но Байден будет стремиться понять, что ему делать дальше и что сама намерена делать украинская власть.

Экс-министр уверен, что пан Зеленский не вернется из Вашингтона с пустыми руками. Он подчеркнул, что "мы не получим результатов тет-а-тета".

Ранее сегодня стало известно, что по итогам переговоров лидеры двух государств не будут проводить совместную пресс-конференцию. Как допустил киевский политолог Руслан Бортник, данная форма общения с журналистами станет лишней из-за того, что на встрече Зеленского с Байденом не будут подписаны стратегические соглашения.

