В Киеве раскрыли главную интригу визита Зеленского к Байдену

В Киеве раскрыли главную интригу визита Зеленского к Байдену
Фото: Edijs Palens / Xinhua / www.globallookpress.com
Лидера Незалежной подготовили к переговорам с хозяином Белого дома

Многие эксперты и политики гадали, какова же главная составляющая первого визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и премьерной встречи с американским коллегой Джо Байденом. Оказывается вся интрига кроется в том, что экс-комик удостоился разговора с хозяином Белого дома с глазу на глаз.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин в эфире телеканала "Украина 24". По его мнению, лидер США намерен понять, существует ли у его украинского гостя стратегия и воля ее выполнить.

Дипломат отметил, что американская сторона очень интересно выстроила программу визита Зеленского. До встречи с Байденом он провел переговоры с рядом американских министров, чтобы "ввести его в курс... по разным темам". По его мнению, это правильный ход, поскольку глава Незалежной должен "составить себе понимание" перед встречей с хозяином Овального кабинета.

"Я считаю, что главное в этом визите, если хотите, единственная интрига - это тет-а-тет. Я думаю, он будет час плюс-минус, чем больше, там лучше, на самом деле", – цитирует пана Климкина РИА "Новости".

Он считает, что для сегодняшней встречи самое главное – это просто знакомство двух лидеров и "химия" между ними, но Байден будет стремиться понять, что ему делать дальше и что сама намерена делать украинская власть.

Экс-министр уверен, что пан Зеленский не вернется из Вашингтона с пустыми руками. Он подчеркнул, что "мы не получим результатов тет-а-тета".

Ранее сегодня стало известно, что по итогам переговоров лидеры двух государств не будут проводить совместную пресс-конференцию. Как допустил киевский политолог Руслан Бортник, данная форма общения с журналистами станет лишней из-за того, что на встрече Зеленского с Байденом не будут подписаны стратегические соглашения.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость307062
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Гость306462
А тебе какое дело?
А меня это смешит. Когда вы пробиваете очередное (уже 10005000 - е по счету) дно или получаете старые ржавые Джавелины, из которых еще Рэмбо стрелял, меня это развлекает. А ваш, хохляцкий поход в ЕС и НАТО - это вообще отдельная смешная песня. После всего вашего хамства, тупости, чванства, нарицательной жадности, предательства своих предков и их достижений, всей ненависти, которую вы льете рекой на весь мир, пресмыкательства, унижений, я получаю удовольствие от каждой вашей неудачи и очередного вашего унижения. На другое вы не можете рассчитывать и вы сами к этому очень настырно стремились.
Гость306462
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Гость307062
А таки была интрига будет побираться или нет?
А тебе какое дело?
Гость307062
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А таки была интрига будет побираться или нет?
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