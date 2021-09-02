Забыл кое-что спросить: Зеленский рассказал о "мужском разговоре" с Байденом

Забыл кое-что спросить: Зеленский рассказал о "мужском разговоре" с Байденом
Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Президент США пообещал украинскому коллеге санкции против России в случае "агрессии"

В Вашингтоне состоялись переговоры Джо Байдена с Владимиром Зеленским, которые продлились вместо запланированных 45 минут два часа, чему последний был очень рад. Президент Украины рассказал журналистам, как прошла встреча.

Так глава Незалежной признался, что встреча не всегда была "солнечной". 

"Нормальный мужской разговор", – заявил Зеленский журналистам, трансляцию вел телеканал "Украина 24". 

Он добавил, что негатива со стороны Байдена или других представителей американской власти к себе и своей команде, а также стране не почувствовал. 

Похвастался Зеленский и другими достижениями переговоров. Так, по его словам, Байден заинтересован во вступлении Украины в НАТО. А в Незалежную скоро приедет глава Минобороны США Остин Ллойд. Однако о визите самого Байдена на Украину Зеленский, как он сам признался, поговорить забыл. 

Лидер украинцев рассказал, что глава Белого дома лично гарантирует санкции России или другой стороне "Северного потока – 2" в случае возникновения опасной ситуации или энергетической угрозе Незалежной. Зеленский счел это большой победой Киева.  

По итогам встречи двух лидеров, Украина и США выпустили совместное заявление относительно "Северного потока – 2". В нем стороны признали трубу – угрозой европейской энергетической безопасности, передает "Интерфакс". Вашингтон также обязался сохранить транзит российского голубого топлива через украинскую ГТС в "этот переходный энергетический период". Также американцы выделят Киеву $463 млн для развития страны. 

Сама же встреча началась с конфуза – американцы не смогли запомнить фамилию украинского президента. 

Источник: "Украина 24" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
Гость303022
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марионетка у хозяина
Гость307974
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Пиндосы и вурkaина Фуфло конченное..!
Настоящий Одессит
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Что-то после этой встречи пани Воника Зелински со своей занюханной областью (пока область) стала неинтересна. Даже смеяться не хочется, просто грустно как опустили презика с его бандерлогами.
Амштадт
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Пани Моника Зеленски сделала приятно хозяину? Отчиталась за прошедший период? Каким местом? Удивляет не глупость этого прэзыдэнта, а тупость той массовки, которая решила называть себя украинцами и скачет за его выпердышами. Русские которые изображают из себя антирусских - везде и всюду считаются отбросами и человеческими помоями. Участь дешевой проститутки для них - наверное и есть их личный выбор.
Гость307939
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"Нормальный мужской разговор". Учитывая какие у них "мужчины" и "европейские ценности" это даже не удивляет.
" в случае возникновения опасной ситуации или энергетической угрозе " - т.е. 7 с лишним лет "войны" с "агрессором", который, правда, на эту "войну" так вероломно не пришел, это в порядке вещей, это вполне нормальная ситуация при всех рогулевоплях об агрессии и воюющей нации. Уже в который раз так грубо подставляются. Ущербные.
Гость 3367545
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Right, in the case of aggression, US will stop supply the toilet paper to Russia ......................
Гость304036
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Да всегда поражало то, что укры очень хотят помогать "агрессору" транзистить газ. На хрена? По утверждению местных укроботов они живут лучше нас. Нет проблем, транзит закрываем и живем спокойно!
Гость300051
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А хреном по лбу обоим не настучать? Они договорились сохранить транзит Российского газа через украинскую трубу. То есть 2 государства не имеющие никакого отношения к Российскому газу договорились за спиной России владельца газа. Вот это наглость. Господа рамсы попутали, одни из-за старческого слабоумия а второй от зависти что деньги уплывут мимо. Как Россия решит так и будет, украинская труба теперь на подхвате то есть как вспомогательная и то в лучшем случае.
Гость306841
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которые продлились вместо запланированных 45 минут два часа (c)

из которых Бидон спал 1 час 49 мин, а Зеля трепетно слушал храп ))
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