"Нафтогаз" назвал проект угрозой для нацбезопасности, а потому может дышать спокойно ввиду его территориальной удаленности

Действующая украинская администрация, нацеленная на сжигание всех мостов с Российской Федерацией, должна положительно воспринимать строительство "Северного потока – 2". Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

Ранее председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что у противников "Северного потока – 2" все еще остаются способы добиться срыва запуска трубопровода, однако эта ситуация требует обсуждения с Соединенными Штатами. Топ-менеджер также сообщил, что приоритетным вопросом в этом случае являются вовсе не деньги, "а, в первую очередь, национальная безопасность".

Сенатор указал на противоречивость сделанного заявления – украинская сторона то жалуется на потерянные шесть миллиардов долларов из-за запуска "Северного потока – 2", то заявляет, что дело вовсе не в деньгах. Пушков также припомнил недавние слова Владимира Зеленского, выброшенные в США: президент Украины назвал российский газ "самым грязным", однако Киев требует сохранения транзита столь "сомнительного" топлива через Незалежную.

"То заявляют, что российский газ Украине не нужен, то покупают его по реверсу из стран Восточной Европы. А теперь и национальную безопасность Украины приплели", – указал Пушков.

Сенатор также указал, что, продолжая логику Киева, отсутствие связей с РФ и вовсе будет означать полное обеспечение государственной безопасности. Ведь трубопровод проходит по дну Балтийского моря за сотни километров от Украины.

"В Киеве ведь этого добивались? Пожалуйста", – указал сенатор.



Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил сомнения в наличии разума у украинской администрации из-за слов о "грязном российском газе".