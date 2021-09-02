Пусть радуются: Украину призвали к ликованию от запуска "Северного потока - 2"

Пусть радуются: Украину призвали к ликованию от запуска "Северного потока - 2"
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
продолжениеДружба против России: в Кремле оценили переговоры США - Украина
"Нафтогаз" назвал проект угрозой для нацбезопасности, а потому может дышать спокойно ввиду его территориальной удаленности

Действующая украинская администрация, нацеленная на сжигание всех мостов с Российской Федерацией, должна положительно воспринимать строительство "Северного потока – 2". Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

Ранее председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что у противников "Северного потока – 2" все еще остаются способы добиться срыва запуска трубопровода, однако эта ситуация требует обсуждения с Соединенными Штатами. Топ-менеджер также сообщил, что приоритетным вопросом в этом случае являются вовсе не деньги, "а, в первую очередь, национальная безопасность".

Сенатор указал на противоречивость сделанного заявления – украинская сторона то жалуется на потерянные шесть миллиардов долларов из-за запуска "Северного потока – 2", то заявляет, что дело вовсе не в деньгах. Пушков также припомнил недавние слова Владимира Зеленского, выброшенные в США: президент Украины назвал российский газ "самым грязным", однако Киев требует сохранения транзита столь "сомнительного" топлива через Незалежную.

"То заявляют, что российский газ Украине не нужен, то покупают его по реверсу из стран Восточной Европы. А теперь и национальную безопасность Украины приплели", – указал Пушков.

Сенатор также указал, что, продолжая логику Киева, отсутствие связей с РФ и вовсе будет означать полное обеспечение государственной безопасности. Ведь трубопровод проходит по дну Балтийского моря за сотни километров от Украины.

"В Киеве ведь этого добивались? Пожалуйста", – указал сенатор.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил сомнения в наличии разума у украинской администрации из-за слов о "грязном российском газе".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость Юрий Донецкий
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Дана команда гавкать на СП-2,вот и гавкают кто на что горазд.
Гость307599
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В
Так всё равно загрузка СП-2 будет лишь на 50%
Кто сказал? Всё зависит от потребностей в газе. Будет холодно - будет 100%. Какой ещё газ кроме российского пойдёт по СП-2?
Амштадт
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Задача Америки проста и понятна - необходимо взять под свой контроль энергетические потоки Европы, дабы держать и ее и РФ на коротком поводке. Соглашение с Меркель дало им право контролировать немецкий хаб с российским газом. То есть поставить под свой контроль европейскую энергетику. Интересы украинских макак ее интересуют в последнюю очередь. Пусть себе прыгают по веткам и кидаются в соседей какашкамми за бананы и печеньки. Проект - Украина как альтернатива России с уровнем Франции - выброшен на помойку. Теперь это вонючая выгребная яма Европы чтобы гадить России.
В
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Так всё равно загрузка СП-2 будет лишь на 50%
Гость307599
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По территории Украины газопровод не пройдёт, таким образом все национальные интересы на Украине будут соблюдены - не будет "грязный", как они заявляют, газ портить там экологию, не будут русские трубы давить на украинскую землю, не будут украинские националисты испытывать душевные мучения от осознания того, что Украина помогает России зарабатывать деньги.
Гость304036
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Сто раз уже сказано, завязывайте хаз "агрессора" качать! Нанесите максимальный урон РФ от отсутствия транзита!!! Ура!!! Слава салу!!! Как мы тут жить будем без украинской трубы... Плакать наверное...
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