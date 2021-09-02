Действующая администрация совершенно не разбирается в динамике конфликта, считают политики

Сенаторы Марко Рубио, Рой Блант и Бен Сасс, выступающие от республиканской партии, направили президенту Соединенных Штатов Джо Байдену письмо, в котором раскритиковали его за провальные действия в Афганистане. По словам политиков, отказ от поддержки армии исламской республики и привел к захвату страны "Талибаном"*.

Как отмечает источник, раскритиковавшие Белый дом конгрессмены являются членами сената по разведке. Они указали, что политический вектор действующей администрации является доказательством полного непонимания динамики всего афганского конфликта со стороны правительства. В этом, на их взгляд, и кроется провал двадцатилетней миссии в Афганистане.

Авторы письма также выразили уверенность, что стремительная смена власти и захват страны талибами был весьма предсказуем и в какой-то период даже вполне предотвратимым сценарием, сообщает RT.

В конгрессе звучало множество предостережений насчет Афганистана – политические круги в США постоянно озвучивали свои опасения на этот счет, а, значит, удивляться здесь нечему, считают авторы письма. В итоге спешного вывода военного контингента союзники оказались брошены на произвол судьбы.

Возложение вины на прежние афганские власти, полагают конгрессмены – крайне "возмутительно и оскорбительно". Критики Байдена заявили, что даже при пассивности Штатов афганские военные продолжали воевать с талибами, неся большие потери. У боевиков же были ресурсы на восстановление и перевооружение, а также подготовку пополнения в соседнем Пакистане.

Теперь же, подытожили конгрессмены, противники Штатов используют пример провала в Афганистане, чтобы доказать всю ненадежность США как партнеров.

Ранее в The Washington Post заявили, что вывод войск из Афганистана вовсе не означает для Белого дома прекращения конфликта в регионе.

*запрещенная в России организация