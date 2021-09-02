Северный сосед играет для главы республики лишь роль ресурса, уверен эксперт

Белорусский лидер Александр Лукашенко не желает окончательного развода с Западом, и поэтому не стремится размещать на территории республики военные базы России. Соответствующее мнение выразил политолог Андрей Суздальцев.

Как полагает аналитик, президент нацелен на завершение интеграционного процесса с Российской Федерацией на выгодных для себя условиях, а также получение "большой компенсации" за свою лояльность. Появление российской военной базы станет точкой невозврата – это означает окончательный союз с РФ и полный разрыв связей с Западом, чего Лукашенко вовсе не желает.

Россия же играет для Минска исключительно роль ресурса: это доступ к финансам, газу, рынку и технологиям. Суздальцев не сомневается, что Кремль прекрасно осведомлен об особенностях подхода Лукашенко, а потому и не намерен делиться военными технологиями.

Политолог напомнил о судьбе единственного С-300, который когда-то был в распоряжении Белоруссии: после своей победы на президентских выборах в 1995 году Лукашенко продал его американцам. Белоруссия и сейчас занимается поставками товаров двойного значения на Украину, включая топливо.

Рано или поздно, отметил эксперт, переданные белорусской стороне технологии утекут в Штаты, Китай или на Украину. Для самого Лукашенко это вовсе не трагедия – все идущие из России потоки можно не оплачивать, а перепродавать.

"Это уже стало традицией", – указал Суздальцев.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск ожидает поступления техники российского производства, указав, что речь идет о десятках вертолетов и самолетов. Лидер сообщил, что Белоруссии "очень нужны" зенитно-ракетные системы С-400, и указал, что Москва, "может быть", даже передаст Белоруссии и их.