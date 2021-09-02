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Глава правительства Японии Ёсихидэ Суга отказался от участия в Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке. Информация поступила от пресс-службы кабмина.
Как отметил официальный представитель Токио Кацунобу Като, премьер не будет участвовать в ВЭФ. Глава правительства также не выступит с видеообращением, передает телеканал "360".
Как отмечает источник, ранее сообщалось о том, что причиной отказа стало отсутствие приглашения для Като от организаторов ВЭФ, хотя такая идея обсуждалась в правительстве. Сам премьер позитивно воспринимал свое возможное участие в форуме.
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