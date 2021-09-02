Японский премьер отказался от участия в ВЭФ

Политик не стал записывать и видеообращение

Глава правительства Японии Ёсихидэ Суга отказался от участия в Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке. Информация поступила от пресс-службы кабмина.

Как отметил официальный представитель Токио Кацунобу Като, премьер не будет участвовать в ВЭФ. Глава правительства также не выступит с видеообращением, передает телеканал "360".

Как отмечает источник, ранее сообщалось о том, что причиной отказа стало отсутствие приглашения для Като от организаторов ВЭФ, хотя такая идея обсуждалась в правительстве. Сам премьер позитивно воспринимал свое возможное участие в форуме.

Источник: РИА Новости
Егор МАЛКОВ

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