Устремления украинской стороны вызывают лишь сожаление

Кремль обратил внимание на то, что в повестке дня украино-американских отношений во время переговоров российская тематика оказалась в негативном ключе. Москва воспринимает это как дружбу против Российской Федерации, что вызывает сожаление. Соответствующее заявление сделал сегодня, 2 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как отметил российский госслужащий, комментируя переговоры президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским, РФ "совсем не нравится" потенциальная готовность американской стороны приветствовать устремления Киева в евроатлантическом направлении.

"К сожалению, в основном со знаком "минус", – отметил Песков, оценив таким образом переговоры.

Иначе говоря, пояснил пресс-секретарь президента России, речь идет не о дружбе Киева с Вашингтоном "для себя", а против РФ, что вызывает лишь сожаление.

Песков также заявил, что Кремль категорически не согласен с позицией Соединенных Штатов и Украины о том, что газопровод "Северный поток – 2" является для кого-то угрозой.

Во время выступления перед журналистами на полях Восточного экономического форума Песков указал, что "Северный поток – 2" уже практически завершен. Россия надеется на запуск газопровода и его важность в обеспечении энергетической безопасности Европы. Он также отметил, что речь идет исключительно о коммерческом проекте, поэтому Москва не приемлет американо-украинского тезиса об "угрозе" магистрали для европейского пространства.