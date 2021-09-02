Дружба против России: в Кремле оценили переговоры США - Украина

Дружба против России: в Кремле оценили переговоры США - Украина
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Устремления украинской стороны вызывают лишь сожаление

Кремль обратил внимание на то, что в повестке дня украино-американских отношений во время переговоров российская тематика оказалась в негативном ключе. Москва воспринимает это как дружбу против Российской Федерации, что вызывает сожаление. Соответствующее заявление сделал сегодня, 2 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как отметил российский госслужащий, комментируя переговоры президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским, РФ "совсем не нравится" потенциальная готовность американской стороны приветствовать устремления Киева в евроатлантическом направлении.

"К сожалению, в основном со знаком "минус", – отметил Песков, оценив таким образом переговоры.

Иначе говоря, пояснил пресс-секретарь президента России, речь идет не о дружбе Киева с Вашингтоном "для себя", а против РФ, что вызывает лишь сожаление.

Песков также заявил, что Кремль категорически не согласен с позицией Соединенных Штатов и Украины о том, что газопровод "Северный поток – 2" является для кого-то угрозой.

Во время выступления перед журналистами на полях Восточного экономического форума Песков указал, что "Северный поток – 2" уже практически завершен. Россия надеется на запуск газопровода и его важность в обеспечении энергетической безопасности Европы. Он также отметил, что речь идет исключительно о коммерческом проекте, поэтому Москва не приемлет американо-украинского тезиса об "угрозе" магистрали для европейского пространства.

Источник: РИА Новости
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость русский
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Дедушка Бтдон, прикази России чтоб наскормила и поила! И своего гадкого газа авала!l
Гость300051
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Ну Бидону уже по фигу ему-бы не забыть как ширинка расстегивается на большее он уже не способен, а Зелепупа лишний раз подтвердил что скакуляндия стоит на 4-<цензура> костях перед пиндосией и готова <цензура> за хозяином зализывать.
Амштадт
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Кого-то еще удивляет, что фекалии стремятся стать каловыми массами? А кем еще они могут быть?
Настоящий Одессит
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По моему Песков ошибается. Бидон, как видно по переговорам, в ужасе от таких хохлятских друзей, но здесь Россия, поэтому он готов дружит даже с пингвинами.
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