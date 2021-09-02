Прозрачно, удобно, безопасно, легитимно: эксперты о дистанционном электронном голосовании

Прозрачно, удобно, безопасно, легитимно: эксперты о дистанционном электронном голосовании
Фото: pixabay.com
Специалисты отметили плюсы выборов через Интернет

Онлайн-голосование на предстоящих выборах 17-19 сентября привлечет множество москвичей. В этом убеждены эксперты, изучившие систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Она уже успешно зарекомендовала себя как надежный и безопасный инструмент волеизъявления во время прошлогоднего голосования по поправкам в Конституцию, да и с точки зрения безопасности граждан в разгар пандемии коронавируса актуальна как никогда. 

Политический консультант Алексей Ярошенко уверен, что формат дистанционного голосования особенно близок тем, кто по каким-либо причинам не доверяет голосованию в очном режиме.

"Электронное голосование может повысить явку среди тех, кто по тем или иным причинам не доверят традиционному голосованию, считает, что кругом обман, фальсификации, карусели. Принимая участие в ДЭГ, они уверены, что их голос будет учтен, потому что ДЭГ – это прозрачная, безопасная, современная система волеизъявления", — считает Ярошенко.

О том, что ДЭГ будет во многом способствовать повышению общей явки на выборах, говорит и политолог Максим Крутилин.

"Пандемия заставила большинство москвичей изучать электронное поле. Жители столицы стали намного образованнее в этом пространстве, даже по сравнению с голосованием по поправкам к Конституции. Уверен, большинство, даже кто ранее не принимал участие в выборах, выберут ДЭГ, так как это безопасно, просто и быстро", – заключил он.

Отдать свой голос, не приходя на избирательный участок, - это быстро и удобно, соглашается политолог Арсений Капустин. По его словам, плюсы системы ДЭГ на грядущих выборах оценят, в первую очередь, молодые люди, для которых онлайн-среда давно стала привычной.

"Молодежь Москвы по достоинству оценит этот механизм, используя возможность отразить свою гражданскую позицию, так как система ДЭГ удобна и проста в использовании. Также это касается людей с ослабленной иммунной системой, хроническими заболеваниями, ведь это позволяет обеспечить безопасность от заражения вирусом", – пояснил Капустин.

Регистрация на онлайн-голосование открыта до 13 сентября включительно. Для участия в нем необходимо иметь постоянную московскую регистрацию и полную учетную запись на городском портале mos.ru.

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