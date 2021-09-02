"Холодный эстонский душ": в МИД оценили заявление Таллина о евроустремлениях Украины

"Холодный эстонский душ": в МИД оценили заявление Таллина о евроустремлениях Украины
Керсти Кальюлайд. Фото: Grzegorz Banaszak/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Слова Кальюлайд застали Киев врасплох, считает Захарова

На Украине прокатилась волна шума после слов президента Эстонии Керсти Кальюлайд, заявившей, что Незалежная должна дождаться "поворота истории", чтобы вступить в Евросоюз и НАТО. Ситуацию прокомментировала в социальных сетях официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ранее эстонский лидер заявила, что у Украины пока что нет стандартов, необходимых для вступления в Евросоюз. Нерешенными остаются и территориальные вопросы Киева, поэтому местным властям сначала необходимо уладить все проблемы, а затем "дождаться поворота истории" – по ее словам, до приведения страны в готовность для вступления в ЕС потребуются 20 лет работы.

Захарова указала, что "холодный эстонский душ застал всех врасплох", и таких слов от главы прибалтийского государства никто не ожидал. Последовала реакция министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который сообщил, что подобное заявление слышать "очень странно", а Киев считает такие формулировки неуместными. Министр даже заявил, что такого почетного гостя приняли со всей душой, и потому столь резких слов Украина не заслужила.

"В общем, Киев обиделся. Чтобы как-то подсластить пилюлю, Таллин пообещал усилить военную помощь Украине и предоставить полевой госпиталь", – написала официальный представитель российского МИД в своем телеграм-канале.

Однако, указала Захарова, Эстония предоставит лишь чертежи – возведение госпиталя возложат на немцев. Еще одна "приятная добавка" – продолжение совместной работы в таллинском Центре НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности.

Ранее украинский политолог Тарас Загородний оценил слова Кальюлайд о перспективах Киева в ЕС.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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