Лавров высказался о "лающей" на Россию Украине

Лавров высказался о "лающей" на Россию Украине
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Киев стремится угодить Западу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на странное молчание Запада после слов президента Украины Владимира Зеленского о русских.

Лидер Незалежной ранее посоветовал этой категории граждан на Украине "убираться отсюда" в РФ. Лавров уверен, раз Запад никак не отреагировал на подобное заявление, произнесенное не где-нибудь, а в интервью СМИ, то, значит, ему на руку контролировать именно такое государство. 

Запад обличил себя сам – ему важно, чтобы Украина "лаяла на Россию". 

В России ранее уже говорили о том, что ждут от европейцев и американцев реакции на националистические высказывания украинских политиков, которыми те не устают блистать в разговорах с журналистами. 

Так, например, уполномоченный по защите госязыка Незалежной Тарас Кремень предложил всем не украинцам уехать из страны в Россию, что очень возмутило Москву.  

Ранее Лавров коротко и метко высказался о киевских властях. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость306868
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Гость306871
А России никто не давал права ничего вынимать изо рта
Это тебе никто не давал такого права
Гость299954
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Гость306871
А России никто не давал права ничего вынимать изо рта
ты как дэрьмо в проруби, по всем разделам нагадил....
Амштадт
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Гость306871
А России никто не давал права ничего вынимать изо рта
Судя по всему у тебя большой опыт - раз решил поделиться. Хотя если даже ваш президент на ролях пана Моники, то надо понимать, что отсассывание у хозяев для вас есть историческая национальная традиция холопов.
Амштадт
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В чем смысл высказываться. Это бесполезно. Животные понимают либо палку, либо кусочек жратвы. То что их используют как глупых селезней на манок-свистульку - они не понимают, мозг утиный, даже не собачий. Надо меньше говорить а больше делать. Налаживать жизнь людей в ЛДНР, всячески поддерживать регионалов на федерацию, травить это стадо долбойоppoff с их помойной мовой для холопов, высмеивать этих правящих макак типа кулебы и пана моники и тд. Хватит озабоченности, пора забить на толерантность к этим дегенератам.
Гость306871
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А России никто не давал права ничего вынимать изо рта
Настоящий ОДЕССИТ
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Хохлы уже не лают, а гавкают своим собачьим языком.
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