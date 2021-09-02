Иран заподозрили в сделке с "Талибаном"* по передаче военной техники США

Иран заподозрили в сделке с "Талибаном"* по передаче военной техники США
Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Тегеран одержал "крупную победу" над Вашингтоном, считают журналисты

Бронетехника, когда-то принадлежавшая армии Афганистана, включая танки и машины, замечена в Тегеране и других частях Ирана. Об этом пишет Iran International.

Источник также утверждает, что в иранских соцсетях появились фотографии с бронированными "Хаммерами", перевозимые с востока в сторону столицы по трассе Семнан-Гармсар. Так, экс-сотрудник Министерства обороны Афганистана Бесмаллах Мохаммади опубликовал на своей странице фотографию, в которой "назвал Иран плохим соседом".

На опубликованных кадрах присутствует и бронетехника, рядом с которой можно заметить пикапы Форд "Маверик".

Как утверждает источник, неделей ранее Тегеран пообещал возобновить поставки топлива, необходимого талибам* для выхода из экономического коллапса, в Афганистан. В настоящее же время, пишет Iran International, Тегеран занимает дружескую позицию в отношении "Талибана", несмотря на былую напряженность.

Официальные лица Ирана не комментируют новость. Нет никакой информации о конкретном виде оборудования, которое, предположительно, перевозится в Иран.

"Однако, если Иран заключит сделку с Талибаном, чтобы получить часть американской военной техники, переданной афганской армии или оставленной позади, он будет претендовать на большую победу над Соединенными Штатами", – пишет Iran International.

Ранее сообщалось, что главой Афганистана теперь назначен лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада, который теперь возглавит новое правительство. Захватившая власть в стране организация также намерена ввести должность премьер-министра.

*запрещенная в России террористическая организация
Источник: Iran International ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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