Нидерланды призвали жителей Курска выдать информацию о крушении MH17

Нидерланды призвали жителей Курска выдать информацию о крушении MH17
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Следствие просит поделиться фото и видео

Нидерланды и Объединенная следственная группа все еще пытаются извернуться и всеми возможными и невозможными способами представить хоть что-то, похожее на доказательство того, что малазийский "Боинг" MH17 упал под Донбассом из-за ЗРК "Бук". На этот раз следователи обратились к россиянам с просьбой.

Полиция Нидерландов опубликовала на своем сайте заявление, в котором отметила, что расследование о том, как "Бук" был переброшен из России в Донбасс уже продвинулось, но от завершения еще далеко. Поэтому следователи просят российских военных и жителей Курска поделиться имеющимися у них данными – фото, видео, документами и другой информацией о том, что происходило в тот злополучный день 17 июля 2014 года. 

Запад уверен, что "Бук" привезли из Курска 53-й зенитно-ракетной бригадой, поэтому искать ответы на все вопросы нужно у представителей части или местных. При этом запрос не связан с судом над четырьмя подозреваемыми к причастности к авиакатастрофе, который идет в Гааге. Эти данные нужны Нидерландам для другого расследования.

Ранее в Китае указали на странность этой версии Амстердама и Киева. Напомним, там считают, что Россия передала ополченцам в Донбассе "Бук", которым и сбили самолет. Однако российские данные о крушении воздушного судна западные следователи рассмотреть не захотели. 

Источник: Сайт полиции Нидерландов
Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Забыл кое-что спросить: Зеленский рассказал о "мужском разговоре" с Байденом

Президент США пообещал украинскому коллеге санкции против России в случае "агрессии"

Пусть радуются: Украину призвали к ликованию от запуска "Северного потока - 2"

"Нафтогаз" назвал проект угрозой для нацбезопасности, а потому может дышать спокойно ввиду его территориальной удаленности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей