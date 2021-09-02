Следствие просит поделиться фото и видео

Нидерланды и Объединенная следственная группа все еще пытаются извернуться и всеми возможными и невозможными способами представить хоть что-то, похожее на доказательство того, что малазийский "Боинг" MH17 упал под Донбассом из-за ЗРК "Бук". На этот раз следователи обратились к россиянам с просьбой.

Полиция Нидерландов опубликовала на своем сайте заявление, в котором отметила, что расследование о том, как "Бук" был переброшен из России в Донбасс уже продвинулось, но от завершения еще далеко. Поэтому следователи просят российских военных и жителей Курска поделиться имеющимися у них данными – фото, видео, документами и другой информацией о том, что происходило в тот злополучный день 17 июля 2014 года.

Запад уверен, что "Бук" привезли из Курска 53-й зенитно-ракетной бригадой, поэтому искать ответы на все вопросы нужно у представителей части или местных. При этом запрос не связан с судом над четырьмя подозреваемыми к причастности к авиакатастрофе, который идет в Гааге. Эти данные нужны Нидерландам для другого расследования.

Ранее в Китае указали на странность этой версии Амстердама и Киева. Напомним, там считают, что Россия передала ополченцам в Донбассе "Бук", которым и сбили самолет. Однако российские данные о крушении воздушного судна западные следователи рассмотреть не захотели.