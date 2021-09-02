"Проблем много": Путин строго одернул министра и не дал ему ответить

"Проблем много": Путин строго одернул министра и не дал ему ответить
Антон Силуанов и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press / www.globallookpress.com
Глава Минфина попал в неловкую ситуацию

Сегодня, 2 сентября, российский лидер Владимир Путин подробно обсудил с экспертами кабинета министров проблемы, связанные с экономическим развитием Дальнего Востока нашей страны. Однако главнокомандующий РФ готов был выслушивать мнения далеко не всех министров.

Весьма неприятный инцидент произошел с министром финансов Антоном Силуановым. Глава Российской Федерации в целом обрисовал ситуацию в Дальневосточном регионе и подчеркнул, что этот субъект нашей страны нуждается в особом внимании, так как многие проблемы не решаются уже долгие годы.

Судя по всему, руководитель Минфина хотел вставить свои три копейки на этот счет. Однако Владимир Владимирович посчитал излишними потуги Силуанова и одернул его.

Главнокомандующий России прямо сказал, что не собирается давать слово Минфину. Руководитель страны посоветовал главе профильного ведомства для начала хорошенько разобраться в ситуации, а уже после этого выступать с заявлениями и предложениями.

"Там проблем много (...), нужно подойти к решению вопросов по-государственному, а не с общим трафаретом", – отрезал президент Российской Федерации.

Силуанову ничего не оставалось , как молча выслушать своего высокого начальника.

К слову, недавно личные переговоры Владимира Путина с главой Минобороны Сергеем Шойгу случайно выдали в эфир.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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А кто выстроил всю эту систему разворовывания бюджетных средств, в результате чего Дальний Восток по сути ни копейки на развитие не получил - всё осело в карманах олигархов и чинушей? Правильно, явно не Силуанов
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