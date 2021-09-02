Они предполагают, что в будущем бацька сможет договариваться и с Пекином

Умение президента Белоруссии Александра Лукашенко в условиях западных санкций договариваться с партнерами о закупке вооружения удивило и восхитило читателей польского издания Gazeta.pl. В своих комментариях под соответствующей статьей некоторые из них обратили внимание на тот факт, что Варшава вынуждена приобретать оружие у Вашингтона по более дорогой цене.

Напомним, накануне бацька сообщил журналистам, что Москва в ближайшее время поставит Минску десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, ЗРК С-400.

"Как он это делает? Наши руководители покупают оружие у янки, платя больше, чем другие, а Лукашенко получает оружие от (президента РФ Владимира) Путина практически даром! Может, стоит отправить наших вождей в Минск поучиться?" – с возмущением написал пользователь herr7.

А читатель с ником element_antykapitalistyczny заметил, что если Европа не хочет вести диалог с Лукашенко, тот и разговаривает с Путиным, а в перспективе будет иметь отношение и с руководством Китая.



"Кого это может удивлять? Если он договорится с талибами, вот тогда на границе станет на самом деле весело. Возможно, кто-то не заметил, но мир уже стал многополярным", – считает он.

По мнению el. commendante, Минск за оружие платит не просто во много раз меньше, он еще может и самостоятельно его использовать, в отличие от американских "вассалов", которым США не передают исходные коды боевой техники, чтобы иметь возможность в любой удобный момент заблокировать электронику.

С другой точкой зрения на проблему высказался некто Prokuraturarejonowa:

"Эти покупки будут выглядеть так – это Путин купит и Путин заплатит, а потом передаст Лукашенко вооружение. Совершенно бесплатно".

Ранее польский обозреватель и правый активист Томаш Сакевич заявил, что миграционный кризис, который возник на восточных рубежах НАТО, т.е. у белорусской границы с Литвой и Польшей, есть ни что иное как прелюдия к нападению России на Украину. И в этом смысле Москва находится якобы в сговоре с Дамаском и Минском.

