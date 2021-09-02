Поляки восхитились Лукашенко из-за сделок по оружию с Россией

Поляки восхитились Лукашенко из-за сделок по оружию с Россией
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Они предполагают, что в будущем бацька сможет договариваться и с Пекином

Умение президента Белоруссии Александра Лукашенко в условиях западных санкций договариваться с партнерами о закупке вооружения удивило и восхитило читателей польского издания Gazeta.pl. В своих комментариях под соответствующей статьей некоторые из них обратили внимание на тот факт, что Варшава вынуждена приобретать оружие у Вашингтона по более дорогой цене.

Напомним, накануне бацька сообщил журналистам, что Москва  в ближайшее время поставит Минску десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, ЗРК С-400.

"Как он это делает? Наши руководители покупают оружие у янки, платя больше, чем другие, а Лукашенко получает оружие от (президента РФ Владимира) Путина практически даром! Может, стоит отправить наших вождей в Минск поучиться?" – с возмущением написал пользователь herr7.

А читатель с ником element_antykapitalistyczny заметил, что если Европа не хочет вести диалог с Лукашенко, тот и разговаривает с Путиным, а в перспективе будет иметь отношение и с руководством Китая.

"Кого это может удивлять? Если он договорится с талибами, вот тогда на границе станет на самом деле весело. Возможно, кто-то не заметил, но мир уже стал многополярным", – считает он.

По мнению el. commendante, Минск за оружие платит не просто во много раз меньше, он еще может и самостоятельно его использовать, в отличие от американских "вассалов", которым США не передают исходные коды боевой техники, чтобы иметь возможность в любой удобный момент заблокировать электронику.

С другой точкой зрения на проблему высказался некто Prokuraturarejonowa:

"Эти покупки будут выглядеть так – это Путин купит и Путин заплатит, а потом передаст Лукашенко вооружение. Совершенно бесплатно".

Ранее польский обозреватель и правый активист Томаш Сакевич заявил, что миграционный кризис, который возник на восточных рубежах НАТО, т.е. у белорусской границы с Литвой и Польшей, есть ни что иное как прелюдия к нападению России на Украину. И в этом смысле Москва находится якобы в сговоре с Дамаском и Минском.

Источник: Gazeta.pl ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
М
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кроме усатого ни кто в россии не сказал что вооружение перейдет под белоруссов,мало ли что этот тракторист говорит,у него помело длинное
В
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Гость307191
Если не хочешь содержать свою армию, то будешь содержать чужую
Выходите из-за Железного Занавеса - сейчас совсем другие категории в приоритете
Гость307700
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Гость307191
Если не хочешь содержать свою армию, то будешь содержать чужую
Имей сильную экономику и высокий уровень жизни населения - тогда и не придется.
сейчас не воюют танками и пушками, проснитесь наконец.
Гость307191
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В
Только зачем вообще это оружие приобретать?
Если не хочешь содержать свою армию, то будешь содержать чужую
В
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Только зачем вообще это оружие приобретать?
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