Изгнать русский дух: на Украине заговорили о переименовании крымских городов

Изгнать русский дух: на Украине заговорили о переименовании крымских городов
Фото: Aleksey Ivanov / TV Zvezda / www.globallookpress.com
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Антироссийская истерия в Незалежной не сбавляет обороты

Орудующие на территории украинского государства деятели разного калибра продолжают поражать мировое сообщество "гениальными" инициативами. Так, известные русофоб Айдер Муждабаев выступил с идеей переименовать расположенные на Крымском полуострове города. Мол, таким образом можно будет побороть российское наследие.

Сбежавший из РФ журналист давно поливает нашу страну грязью. На этот раз он предложил украинским властям дать крымским городам новые названия. Провокатор считает, что полуостров нужно лишить как русских, так и древнегреческих названий.

"Чтобы не было там русского мира и духа – отличная идея", – аргументирует странное предложение Айдер.

Журналист всеми фибрами своей души желает, чтобы Незалежная расплевалась с собственной историей. За счет массовых переименований Муждабаев рассчитывает избавиться не только от наследия Советского Союза и Иосифа Сталина, но и аннулировать указы Екатерины Великой. Айдеру очень не нравится, что императрица в свое время дала городам "псевдогреческие" названия. В мечтах провокатора с карт должны исчезнуть Феодосия, Симферополь, Евпатория и другие города.

По мнению журналиста, на полуостров нужно вернуть "исторические" тюрские названия. Такой оригинальной инициативой беглый медийщик поделился на своем ютуб-канале.

Кстати, недавно руководитель главного российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров высказался о "лающей" на Россию Украине. Министр убежден, что Киев всеми силами стремится угодить Западу.

Источник: Ютуб ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
М
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укрусь цветет и пахнет,вот их точно переименовали
Настоящий ОДЕССИТ
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Как только пришел колик Зеленски, так хохлоебы стали еще смешнее...)))
Гость307598
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Надо перенимать американский опыт - давно пора дать деньги о оружие киевской оппозиции.
Гость308052
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и всех свиняк в хохлостане переименовать в баранов
Гость308051
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На Украине можно отменить унитазы. У них гав... изо рта лезет
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