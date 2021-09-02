Особое положение будет действовать 30 дней с возможностью его продления

Президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Белоруссией территориях Республики режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией с нелегальными мигрантами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Блажей Спихальский.

С просьбой о введении ЧП к президенту страны обратился кабинет министров. Режим будет действовать в течение 30 дней с возможностью его продления, передает РИА "Новости".

Согласно последним данным, с начала августа польские пограничники насчитали свыше трех тысяч попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии. При этом за весь прошлый год государственный рубеж хотели перейти 120 человек.

Только за последние сутки зафиксировано 110 попыток незаконного проникновения нелегалов в Польшу из Белоруссии, пишет "Регнум" со ссылкой на пресс-служба польского погранведомства. Задержать удалось 17 человек, из которых 15 оказались гражданами Ирака, а также один камерунец и один нигериец.

Напомним, несколько последних месяцев Польша и Литва жалуются в ЕС на то, что через белорусскую территорию к ним проникают беженцы из ближневосточных и африканских стран. В Варшаве и Вильнюсе в унисон заявляют, что это такая месть президента Александра Лукашенко за введенные против Минска санкции Брюсселя и сбежавших в Литву и Польшу белорусских оппозиционеров.

В августе канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала жалобы младоевропейцев, объявив поведение бацьки "гибридной атакой" на весь Евросоюз. В свою очередь, Минск сообщает о том, что польские силовики сами доставляют мигрантов к белорусской границе и выдают их за беженцев, якобы проникающих с территории соседней Республики.

