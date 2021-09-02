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Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который совершает визит в США, получил от американских конгрессменов неожиданный подарок – книгу. Судя по всему, это учебное пособие с весьма многозначительным названием – "Легкая черепно-мозговая травма, реабилитационный инструментарий".
На презент обратили внимание в соцсетях, внимательно изучив обложку. Пользователи не смогли сдержать сарказма и шуток.
"Из Вашингтона Зеленский уезжает не с пустыми руками. Подарок от конгрессменов. Будет что почитать на досуге", – прокомментировала соответствующий снимок телеведущая Ольга Скабеева в своем телеграм-канале.
В аккаунте "Мамкин президент" посчитали, что подарок был с явным намеком на отношение истеблишмета к лидеру Незалежной.
"Чтобы у Зеленского не осталось иллюзий, что о нем думают в США, американские конгрессмены подарили ему книгу. "Легкая черепно-мозговая травма"", – говорится в сообщении.
Напомним, накануне Владимир Александрович, наконец, впервые в должности президента был принят в Овальном кабинете его хозяином Джо Байденом. Они провели двухчасовые переговоры, итогом которых стало вполне дежурное и ожидаемое совместное заявление с антироссийскими вкраплениями, а также обещания Вашингтона поддерживать киевский режим в его противостоянии с РФ за суверенитет соборной.
Также
США готовы выделить Незалежной более $463 млн на демократические реформы. При этом, как отмечает издание "Свободная пресса", сам Зеленский заявлял, что для "трансформации Украины" ей необходимы $277 миллиардов.
Однако в интернет-пространстве больше обсуждают не результаты встречи двух лидеров, а поведение Владимира Александровича в Белом доме и ляпы американских СМИ.
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печеньки были? были
теперь пусть читает про моск укрусии