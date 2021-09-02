"Русские построили": Жириновский напомнил Казахстану о достижениях СССР

"Русские построили": Жириновский напомнил Казахстану о достижениях СССР
Владимир Жириновский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Глава ЛДПР нелицеприятно высказался о казахах

Лидер либералов и демократов Владимир Жириновский никогда не отличался сдержанностью. Политический деятель любит прямо и остро выражать свои мысли. На этот раз досталось Казахстану.

Политик решил напомнить соседнему государству, кому они обязаны развитой инфраструктурой. Известно, что огромное количество объектов во всех странах нынешнего СНГ были построены общими силами Советского Союза. Об этом Владимир Жириновский и порассуждал в эфире телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым".

В свойственной ему манере глава либерально-демократической партии не сдерживал эмоции, которые захлестнули его во время выступления. Владимир Вольфович сам родом из Казахстана, так что не понаслышке знает, о чем говорит.

"Русские построили все города в Казахстане. Все! Они в степи были, они – кочевники", – объявил политик.

Ведущий Владимир Соловьев призвал Жириновского чтить историческую правду и отметил, что инфраструктура возводилась силами советского народа. На это Владимир Вольфович отметил, что для него этот термин мало чем отличается от понятия "русский".

К слову, недавно Жириновский озвучил программу по “успокоению" украинского государства. Политик призвал отправить всех русофобов в западные страны.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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