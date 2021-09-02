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Нарастание санкционного давления со стороны вашингтонской администрации серьезно раздражает Минск. Выстраивать нормальные дипломатические отношения в таких условиях не представляется возможным. Именно поэтому Белоруссия решила не отправлять в Соединенные Штаты Америки своего посла.
С соответствующим заявлением выступил руководитель главного внешнеполитического ведомства Республики Владимир Макей. При этом глава белорусского МИД также добавил, что человек на эту высокую должность уже определен.
Однако из-за санкционных войн отправлять посла в США Белоруссия не будет, передает РИА "Новости".
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