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Прошедшие накануне в Вашингтоне переговоры президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом оказались пустыми для Незалежной, а вопрос урегулирования конфликта в Донбассе почти не обсуждался. Такую оценку заокеанскому визиту лидера нации дал депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николай Скорик местному изданию "Вести".
"Встреча пустая для Украины с точки зрения содержания и унизительная по формату приема. Мне стыдно за нынешний уровень Украины на международной арене", – сказал политик.
Депутат раскритиковал перспективы экономического сотрудничества Вашингтона и Киева, заметив, что соборная не представляет какую-либо значимость для Америки. А в сегодняшних реалиях все разговоры об экономике и вовсе не имеют смысла, считает он.
"Штатам не до нас. У нас нет ничего такого, что им могло бы быть интересно на взаимовыгодной основе. А то, что, может, еще и осталось, они и так возьмут", – прогнозирует Скорик.
Добавим, что Владимир Александрович не торопится на родину и продолжает свой вояж с протянутой рукой по американским просторам. Так, сегодня экс-комик прибыл в Калифорнию, где намерен встретиться с главой компании Apple Тимом Куком, погулять по Кремниевой долине и выступить с лекцией в Стэнфордском университете, Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в "Фейсбук".
Еще пан Зеленский выражал надежды на встречу с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, а также основателем Amazon Джеффом Безосом.
Впрочем, украинская делегация кое-чего смогла выпросить у Вашингтона, в частности, глава Госдепа Энтони Блинкен заявил о предоставлении киевскому режиму гуманитарной помощи в размере $45 млн в текущем году, передает РИА "Новости".
А лично Владимир Александрович увезет домой интересную книгу, подаренную ему американскими конгрессменами, под названием
"Легкая черепно-мозговая травма, реабилитационный инструментарий".
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Известно чем занималась Моника Левински в Белом Доме с тогдашним Президентом Клинтоном в 1996 году.
Зеленский во время встречи с Президентом Байденом сначала пробовал удовлетворить тем же способом как и Моника Левински вечно засыпающего Байдена престарелого (сделав ему минет) и от этого импотентного к сексу Байдена, чтобы его удовлетворить и задобрить его, а зетем вымолить у него побольше денег на русофобию.
вы как дети,ну какая лекция?
директор квартала 404 выступит с концертом,с сольным
наслышаны в университете как ловко лицедей управляется на муз инструменте
попросили,сказал что выступит