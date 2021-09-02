Незалежная с экономической точки зрения ничего не может предложить Штатам, а то, что им интересно, они возьмут сами

Прошедшие накануне в Вашингтоне переговоры президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом оказались пустыми для Незалежной, а вопрос урегулирования конфликта в Донбассе почти не обсуждался. Такую оценку заокеанскому визиту лидера нации дал депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николай Скорик местному изданию "Вести".

"Встреча пустая для Украины с точки зрения содержания и унизительная по формату приема. Мне стыдно за нынешний уровень Украины на международной арене", – сказал политик.

Депутат раскритиковал перспективы экономического сотрудничества Вашингтона и Киева, заметив, что соборная не представляет какую-либо значимость для Америки. А в сегодняшних реалиях все разговоры об экономике и вовсе не имеют смысла, считает он.

"Штатам не до нас. У нас нет ничего такого, что им могло бы быть интересно на взаимовыгодной основе. А то, что, может, еще и осталось, они и так возьмут", – прогнозирует Скорик.

Добавим, что Владимир Александрович не торопится на родину и продолжает свой вояж с протянутой рукой по американским просторам. Так, сегодня экс-комик прибыл в Калифорнию, где намерен встретиться с главой компании Apple Тимом Куком, погулять по Кремниевой долине и выступить с лекцией в Стэнфордском университете, Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в "Фейсбук".

Еще пан Зеленский выражал надежды на встречу с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, а также основателем Amazon Джеффом Безосом.

Впрочем, украинская делегация кое-чего смогла выпросить у Вашингтона, в частности, глава Госдепа Энтони Блинкен заявил о предоставлении киевскому режиму гуманитарной помощи в размере $45 млн в текущем году, передает РИА "Новости". А лично Владимир Александрович увезет домой интересную книгу, подаренную ему американскими конгрессменами, под названием "Легкая черепно-мозговая травма, реабилитационный инструментарий".

