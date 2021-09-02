На Украине устыдились итогов встречи Зеленского с Байденом

На Украине устыдились итогов встречи Зеленского с Байденом
Фото: Pool via CNP / MediaPunch via www / www.globallookpress.com
Незалежная с экономической точки зрения ничего не может предложить Штатам, а то, что им интересно, они возьмут сами

Прошедшие накануне в Вашингтоне переговоры президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом оказались пустыми для Незалежной, а вопрос урегулирования конфликта в Донбассе почти не обсуждался. Такую оценку заокеанскому визиту лидера нации дал депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николай Скорик местному изданию "Вести".

"Встреча пустая для Украины с точки зрения содержания и унизительная по формату приема. Мне стыдно за нынешний уровень Украины на международной арене", – сказал политик.

Депутат раскритиковал перспективы экономического сотрудничества Вашингтона и Киева, заметив, что соборная не представляет какую-либо значимость для Америки. А в сегодняшних реалиях все разговоры об экономике и вовсе не имеют смысла, считает он.

"Штатам не до нас. У нас нет ничего такого, что им могло бы быть интересно на взаимовыгодной основе. А то, что, может, еще и осталось, они и так возьмут", – прогнозирует Скорик.

Добавим, что Владимир Александрович не торопится на родину и продолжает свой вояж с протянутой рукой по американским просторам. Так, сегодня экс-комик прибыл в Калифорнию, где намерен встретиться с главой компании Apple Тимом Куком, погулять по Кремниевой долине и выступить с лекцией в Стэнфордском университете, Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в "Фейсбук".

Еще пан Зеленский выражал надежды на встречу с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, а также основателем Amazon Джеффом Безосом.

Впрочем, украинская делегация кое-чего смогла выпросить у Вашингтона, в частности, глава Госдепа Энтони Блинкен заявил о предоставлении киевскому режиму гуманитарной помощи в размере $45 млн в текущем году, передает РИА "Новости". А лично Владимир Александрович увезет домой интересную книгу, подаренную ему американскими конгрессменами, под названием "Легкая черепно-мозговая травма, реабилитационный инструментарий".

Источник: Вести ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость307476
Пожаловаться Ответить
Я не очень понимаю от кого Украина незалежна? Была под Польшей, РИ, СССР, РФ, а теперь плавно перекочевала в западном направлении. От когда и когда она незалежна? Если она и незалежна, то только частично. Даже при помощи Европы и США она, мягко скажем, очень частично независима, а что бы было БЕЗ этого кураторства???
Гость307062
Пожаловаться Ответить
А он прав. Ни один из запланированных пунктов не выполнен. Достигнуто : опять побирался, встал в коленно-локтевую, дали печенек. Все.
Хохол это комплекс всего самого мерзкого в человеке
Пожаловаться Ответить
Конечно устыдились и неслучайно Зеленского в американском телеканале назвали Левински, т.к просочилась информация, когда Зеленский вымолил у Байдена стретиться с ним один на один.
Известно чем занималась Моника Левински в Белом Доме с тогдашним Президентом Клинтоном в 1996 году.
Зеленский во время встречи с Президентом Байденом сначала пробовал удовлетворить тем же способом как и Моника Левински вечно засыпающего Байдена престарелого (сделав ему минет) и от этого импотентного к сексу Байдена, чтобы его удовлетворить и задобрить его, а зетем вымолить у него побольше денег на русофобию.
Гость 777
Пожаловаться Ответить
Новое имя, книга болезней для больного...Кошмар. Пора лечить Украину от хохлобыдл.
М
Пожаловаться Ответить
*выступить с лекцией в Стэнфордском университете*
вы как дети,ну какая лекция?
директор квартала 404 выступит с концертом,с сольным
наслышаны в университете как ловко лицедей управляется на муз инструменте
попросили,сказал что выступит
1
новости партнеров
По теме

Пенсии похудеют: инфляция съела более 100 млрд. рублей пенсионных накоплений

Нынешние потери будущих российских пенсионеров могут оказаться не последними

"Проблем много": Путин строго одернул министра и не дал ему ответить

Глава Минфина попал в неловкую ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей