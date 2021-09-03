Власти Незалежной предложили отказаться от украинского языка

На Украине придумали, как победить Россию без оружия, одним ударом выбив почву под ногами "кремлевских пропагандистов". Для этого всего лишь нужно изменить Конституцию Украины и отказаться не только от названия собственной страны, но и от собственного языка. Идею озвучил советник президента Владимира Зеленского Алексей Арестович.

По его мнению, современная украинская мова наиболее близка к исконной речи жителей Киевской Руси. Поэтому надо официально переименовать государственный язык Незалежной в "руський": "Не российский, а руський – с одной "с", – уточнил Арестович в эфире украинского телевидения.

Это, по мнению советника Зеленского, решит сразу все проблемы.

"Как будут агитаторы против украинского языка рассказывать, что не надо учить "руський язык", мне очень интересно. Это удар в самое сердце дракона! Мы выбиваем из них основы их пропаганды",

– обосновал свою идею Арестович. Отрывок из его интервью опубликовала в своем телеграм-канале ведущая передачи "60 минут" Ольга Скабеева.

Ранее этот же представитель Офиса президента Украины заявил о необходимости переименовать страну, дав ей двойное название "Русь-Украина", а войну на Донбассе предложил называть "русско-российской".

"Над ренеймингом уже работают на Банковой", - сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на Арестовича.

В Москве на идею Киева уже отреагировали. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова согласилась, что сокращенное название – "Укрусь" – очень подходит.