"Удар в сердце дракона": в Киеве нашли способ победить "пропаганду" Кремля

"Удар в сердце дракона": в Киеве нашли способ победить "пропаганду" Кремля
Фото: VItalii Kliuiev via www.imago-im / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Власти Незалежной предложили отказаться от украинского языка

На Украине придумали, как победить Россию без оружия, одним ударом выбив почву под ногами "кремлевских пропагандистов". Для этого всего лишь нужно изменить Конституцию Украины и отказаться не только от названия собственной страны, но и от собственного языка. Идею озвучил советник президента Владимира Зеленского Алексей Арестович.

По его мнению, современная украинская мова наиболее близка к исконной речи жителей Киевской Руси. Поэтому надо официально переименовать государственный язык Незалежной в "руський": "Не российский, а руський – с одной "с", – уточнил Арестович в эфире украинского телевидения.

Это, по мнению советника Зеленского, решит сразу все проблемы.

"Как будут агитаторы против украинского языка рассказывать, что не надо учить "руський язык", мне очень интересно. Это удар в самое сердце дракона! Мы выбиваем из них основы их пропаганды",

– обосновал свою идею Арестович. Отрывок из его интервью опубликовала в своем телеграм-канале ведущая передачи "60 минут" Ольга Скабеева.

Ранее этот же представитель Офиса президента Украины заявил о необходимости переименовать страну, дав ей двойное название "Русь-Украина", а войну на Донбассе предложил называть "русско-российской". 

"Над ренеймингом уже работают на Банковой", - сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на Арестовича.

В Москве на идею Киева уже отреагировали. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова согласилась, что сокращенное название – "Укрусь" – очень подходит.

Источник: Телеграм-канал
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость308185
Пожаловаться Ответить
Ну других-то проблем нет кроме языка. А вообще, рогули ничего создать не способны, они до сих пор еще доедают советское наследие, а работать они не умеют и не хотят. За 30 лет они сами не создали НИ-ЧЕ-<цензура>. Вот и занимаются тем на что хватает скудного умишка, разрушают все подряд. Набрали в рулевые каких-то сельских гопников, ну самое презренное отребье, чей личностный потолок - грузить вилами навоз, они и действуют в меру своих примитивных способностей. СУГС.
Гость304036
Пожаловаться Ответить
Суда по видео реально с кокоса утырок вообще не слезал еще и грибами похоже закидался! Это как же надо хотеть денег из СШП, что бы такую <цензура> нести?
Гость304036
Пожаловаться Ответить
МЛЯ ДЕБИЛЫ!!! Ну реально не скучно жить, пока в Хохлостане есть такие чудища!!! Ржать уже сил нет, а такой нар...ты у нас не продают, даже в правительстве. Слава Салу!!!
ГЫ-ГЫ............
Пожаловаться Ответить
<цензура>-<цензура>-<цензура>....
ГЫ-ГЫ............
Пожаловаться Ответить
<цензура>-<цензура>-<цензура>...................................
Гость308196
Пожаловаться Ответить
Ну и мракобесие!
1
новости партнеров

Пенсии похудеют: инфляция съела более 100 млрд. рублей пенсионных накоплений

Нынешние потери будущих российских пенсионеров могут оказаться не последними

"Проблем много": Путин строго одернул министра и не дал ему ответить

Глава Минфина попал в неловкую ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей