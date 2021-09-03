Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
На Украине придумали, как победить Россию без оружия, одним ударом выбив почву под ногами "кремлевских пропагандистов". Для этого всего лишь нужно изменить Конституцию Украины и отказаться не только от названия собственной страны, но и от собственного языка. Идею озвучил советник президента Владимира Зеленского Алексей Арестович.
По его мнению, современная украинская мова наиболее близка к исконной речи жителей Киевской Руси. Поэтому надо официально переименовать государственный язык Незалежной в "руський": "Не российский, а руський – с одной "с", – уточнил Арестович в эфире украинского телевидения.
Это, по мнению советника Зеленского, решит сразу все проблемы.
"Как будут агитаторы против украинского языка рассказывать, что не надо учить "руський язык", мне очень интересно. Это удар в самое сердце дракона! Мы выбиваем из них основы их пропаганды",
– обосновал свою идею Арестович. Отрывок из его интервью опубликовала в своем телеграм-канале ведущая передачи "60 минут" Ольга Скабеева.
Ранее этот же представитель Офиса президента Украины заявил о необходимости переименовать страну, дав ей двойное название "Русь-Украина", а войну на Донбассе предложил называть "русско-российской".
"Над ренеймингом уже работают на Банковой", - сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на Арестовича.
В Москве на идею Киева уже отреагировали. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова согласилась, что сокращенное название – "Укрусь" – очень подходит.
Нынешние потери будущих российских пенсионеров могут оказаться не последними