Собянин записался на электронное голосование на выборах 17-19 сентября

Участие в ДЭГ мэр считает наиболее удобным, надежным и безопасным способом выразить гражданскую позицию

Перед грядущими выборами в Госдуму 17-19 сентября москвичам нужно сделать еще один выбор – определиться, в какой форме им будет удобнее проголосовать.

Сделать это можно по старинке – прийти на избирательный участок по месту прописки, получить бумажный бюллетень, заполнить его в кабинке и опустить в урну. А можно выразить свою гражданскую позицию дистанционно через Интернет. Именно второй способ выбрал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Дистанционное электронное голосование – способ относительно новый. Но при этом более быстрый, удобный и надежный. Нужно просто сделать два-три клика, не выходя из дома. (…) Поэтому я записался на дистанционное электронное голосование. Буду участвовать в выборах депутатов Государственной Думы с помощью сети интернет",

– написал Сергей Собянин в своем блоге. Он пояснил, что в условиях пандемии коронавируса ДЭГ – еще и наиболее безопасный способ с точки зрения охраны здоровья.

Многие москвичи руководствуются этими же соображениями. На данный момент заявки на участие в ДЭГ подали уже почти 1,5 миллиона жителей столицы. У остальных желающих есть еще время – регистрация на онлайн-голосование продлится до 23:59 мск 13 сентября.

Важно, что система ДЭГ основана на технологии блокчейна. Это децентрализированная сеть, у которой нет единого сервера. Поэтому невозможно заподозрить, что кто-то "подчистит" данные: если кто-то попытается внести изменения в информацию на одном сервере, это сразу заметят остальные.

Онлайн-избиратели также полностью защищены. Цифровой бюллетень существует только на экране их смартфона или компьютера. Никто не сможет проследить, какой выбор сделает человек – в систему уйдет только неперсонифицированный результат.

При этом завести поддельный аккаунт, чтобы получить несколько бюллетеней, или проголосовать за другого человека не получится – для этого и нужна предварительная регистрация заявлений на участие в ДЭГ. Центризбирком проверяет все заявки и вышлет электронный бюллетень только избирателям, подтвердившим свою личность и право участвовать в выборах.

Подсчет голосов электронная система также ведет автоматически, так что влияние на результат "человеческого фактора" исключено.

К тому же участие в онлайн-выборах – это не только удобно и безопасно, но еще и дает шанс выиграть отличные призы. Все участники ДЭГ в Москве автоматически становятся участниками розыгрыша подарков программы "Миллион призов – #ВыбираемВместе", среди которых автомобили, квартиры, призовые баллы, которые можно потратить в магазинах, аптеках, ресторанах.

В общем, делаем выбор и готовимся к голосованию. Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Одновременно в нескольких районах Москвы пройдут выборы депутатов Мосгордумы, а в Щукине – депутатов муниципального собрания.

Уточнить подробности о ДЭГ можно на странице проекта на mos.ru.

