В Общественной палате Москвы рассказали о мерах обеспечения чистоты выборов-2021

В Общественной палате Москвы рассказали о мерах обеспечения чистоты выборов-2021
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Контролировать будут как ситуацию на избирательных участках, так и онлайн-голосование

Независимое наблюдение, организованное Общественной палатой Москвы, гарантирует, что предстоящие 17-19 сентября выборы будут честными и прозрачными.

ОП Москвы заблаговременно сформировала Общественный штаб и объявила набор в Корпус наблюдателей. С февраля туда записались 15 тысяч активистов. С их помощью будет обеспечена легитимность выборов, подчеркнул руководитель Общественного штаба Алексей Венедиктов.

"Видеонаблюдение упрощает, но не заменяет труд наблюдателей. Именно они первыми сообщают нам о всех подозрительных событиях, которые отличаются от обычного поведения на участке",

– пояснил Венедиктов. Все участники Корпуса прошли специальное обучение. Занятия велись в смешанном формате – очно и онлайн. В конце обучения нужно было сдать тест, подтверждающий, что у наблюдателя достаточно знаний, чтобы уверенно чувствовать себя во время выборов.

На предстоящих выборах наблюдатели Корпуса Общественной палаты Москвы смогут впервые использовать новое приложение "Мобильный наблюдатель". Находясь на участке, они будут с помощью своих смартфонов оперативно связываться со штабом, передавать информацию, получать юридическую консультацию по сомнительным ситуациям.

Кроме того, в штабе будет работать Колл-центр, куда можно обратиться в случае возникновения нестандартной ситуации на избирательном участке.

Анализировать все сообщения, поступающие в штаб из разных источников, будет Группа разбора, которую возглавит Алексей Венедиктов. По решению Группы разбора на участок может быть оперативно направлена Мобильная группа реагирования. 

В Общественном штабе также будет работать Видеоцентр. Его сотрудники смогут следить за выборами через видеокамер, установленные на всех участках Москвы. С помощью экранов с высоким разрешением операторы и наблюдатели смогут детально видеть происходящее на избирательных участках и при необходимости передавать информацию Группе разбора.

Важно, что наблюдение за голосованием в Москве будет организовано не только на избирательных участках, но и за ходом онлайн-выборов. Для этого создан Электронный штаб. Здесь эксперты под председательством главы Комиссии по технологиям "Умного города" Общественной палаты Москвы Ильи Массуха будут следить за статистикой и отсутствием сбоев в ходе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Тут же разместят ящики со встроенными принтерами, которые будут выводить на печать бумажный "след" из блокчейн-сети.

Кроме того, заместитель руководителя Общественного штаба Ольга Кириллова является членом Мосгоризбиркома с правом решающего голоса, сообщили в ОП.

Подробнее о мерах, предпринятых Общественным штабом для обеспечения чистоты выборов-2021 в Москве можно узнать на сайте столичной Общественной палаты.

Очередные выборы депутатов Госдумы пройдут в России с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве также состоятся довыборы депутатов Мосгордумы и выборы муниципальных депутатов района Щукино.  

Источник: Сайт ОП Москвы
Николай ВИКТОРОВ

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