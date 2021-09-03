В Киеве послали сигнал Лаврову о соскочившем с крючка Минских соглашений Зеленском

В Киеве послали сигнал Лаврову о соскочившем с крючка Минских соглашений Зеленском
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Незалежной обещали громкие заявления лидера нации после его возвращения из США

Президент Украины Владимир Зеленский больше не висит "на крючке" Минских соглашений. Об этом объявил советник офиса главы государства и по совместительству спикер киевской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович. В связи с этим мужчина-карамелька послал "привет" главе МИД РФ Сергею Лаврову и лидеру России Владимиру Путину.

Свой спич пан Арестович толкнул в эфире программы "Право на власть" на украинском телеканале 1+1, комментируя итоги встречи президента Незалежной с хозяином Белого дома Джо Байденом. По его словам, больше не существует никакого "крючка" или, по крайней мере, на нем уже нет Украины и Зеленского.

"Господин Лавров, я передаю вам привет: мы снялись с крючка Минских соглашений. Владимир Владимирович, и вам тоже большой привет на эту тему. Это огромное наше достижение", – похвастался советник.

Ведущая программы обратила внимание пана Арестовича, что сам глава офиса Андрей Ермак ранее в передаче сообщил, что на переговорах в Вашингтоне вопрос замены или отказа от "минского формата" вообще не обсуждался. Американская сторона лишь выразила готовность содействовать процессу мирного урегулирования в Донбассе.

На это пан Арестович ответил, что шеф администрации Зеленского просто в рамках соблюдения Копенгагенской конвенции не имеет права озвучивать содержание официальных переговоров до разрешения ситуации. И тут же все свалил на лидера нации – он вернется на родину из вояжа по США и сделает ряд сообщений.

Напомним, в апреле текущего года Лавров заявил, что "мы не должны спускать с крючка господина Зеленского и всю его команду, которая извивается, как может", чтобы исказить условия Минских соглашений.

Первого же сентября, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО шеф отечественной дипломатии обвинил киевский режим в упражнениях в словесной эквилибристики в адрес РФ вместо того, чтобы решать важные проблемы внутри Незалежной.

Источник: Ютуб-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

М
Пожаловаться Ответить
если еврея назвали президентом левинки то это значит не нужно выполнять подписанные вами документы?
укрусь минета ни кому ни чего недолжна?
Володька Голобородько
Пожаловаться Ответить
ну и прекрасно! Тогда и у республик развязаны руки и они со спокойной совестью смогут раздалбливать огневые точки укропитеков занимающихся обстрелами
1
новости партнеров
По теме

Пенсии похудеют: инфляция съела более 100 млрд. рублей пенсионных накоплений

Нынешние потери будущих российских пенсионеров могут оказаться не последними

"Проблем много": Путин строго одернул министра и не дал ему ответить

Глава Минфина попал в неловкую ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей