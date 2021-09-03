Послы Афганистана в России заявили о "шокирующих" свидетельствах против талибов*

Послы Афганистана в России заявили о "шокирующих" свидетельствах против талибов*
Фото: Saifurahman Safi/XinHua/www.globallookpress.com
продолжениеПоследний регион Афганистана покорился талибам*
Дипмиссия впервые дала комментарий после захвата власти в стране

Посольство Афганистана в Российской Федерации впервые прокомментировало ситуацию в исламской республике после захвата страны "Талибаном"*. В дипломатической миссии сообщили, что вся мировая общественность должна быть осведомлена о "жутких действиях" боевиков.

В дипведомстве также указали, что располагают множеством свидетельств того, что делают в стране боевики. По словам представителей дипмиссии, афганская общественность шокирована теми событиями, которые происходят в Афганистане.

"Мировое сообщество должно видеть и осознавать, что происходит в Афганистане", – приводит РИА "Новости" выдержку из письма афганского посольства, поступившего в распоряжение журналистов.

Как отмечает источник, дипломатическая миссия ранее утверждала в комментариях для СМИ, что не намерена давать комментариев о ситуации в Афганистане до момента прояснения происходящего. Афганские дипломаты, тем не менее, продолжали заниматься работой и оказывать соотечественникам консульские услуги.

Двумя днями ранее стало известно, что главой исламской республики станет Хайбутулла Ахундзада, лидер запрещенной в России террористической организации. В Афганистане уже завершили все консультационные мероприятия по составу правительства, новые власти также утвердили пост главы правительства республики. Талибы уже определились с главами регионов, начальниками управления полицией в округах и провинциях.

Ранее представляющие республиканскую партию в США сенаторы направили президенту Джо Байдену письмо, в котором раскритиковали главу государства за неудачную миссию в Афганистане.

*запрещенная в России организация
Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Гость308294
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Теперь талибы "уже не экстремисты", а- друзья шариковых! Они - безобиднее "Свидетелей Иеговы" и тех, кто хоть перепостил Навального! В противном случае придется признать, что Кремль ведет переговоры (и так радостно жмет руки и улыбается на фотографиях) с террористами. Как- то так. Шизофрения режима налицо!
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