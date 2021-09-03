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Ситуация на международной арене весьма далека от стабильной и миролюбивой. Конфликты один за одним вспыхивают в различных регионах. Так, на фоне событий в Афганистане граждане Турции заговорили о возможном уходе американцев из Сирии.
Любопытно, что при таком развитии событий некоторые турецкие обыватели не прочь развязать войну с нашим государством. Читатели местного портала Haber7 порассуждали на тему того, как изменится расстановка сил в мировом пространстве, если вашингтонская администрация все же решит покинуть территорию Сирийской Арабской Республики.
К обсуждению данной темы турков сподвиг вывод американских вояк из Афганистана. Если такая же судьба ждет войска США, расположенные в Сирии, то турки не прочь заявить о своих притязаниях на данные земли. При таком развитии событий не избежать столкновения с российской армией. Впрочем, некоторые жители Турции вполне готовы к вооруженному конфликту.
"Если США уйдут, нам, возможно, придется воевать с Россией в Сирии", – рассуждает один из интернет-пользователей.
Другой читатель издания заявил, что русским пора покинуть эти территории. Агрессивно настроенный турок считает, что Азия, Африка и Ближний Восток должны находиться под влиянием Турции.
К слову, недавно американские эксперты предсказали, что Соединенным Штатам Америки придется "вечно" воевать с Афганистаном. Вашингтонской администрации следует готовиться к еще более сложным временам, чем были в последние 20 лет их пребывания в чужой стране.
В альянсе пожаловались на отсутствие приглашения наблюдателей с их стороны
ПХГ истощились как внутри РФ, так и на континенте, что может доставить неприятности потребителям в зимний период
И в тоже время:
1. Народ нищает;
2. Пенсионный возраст увеличили;
3. Банковские кредиты не оплачиваете - просто нечем;
4. Вас начинают штрафовать за кладовки в подвалах (сегодня здесь читал);
5. Прессы (свободной) нет;
6. Голосуете на "пеньках";
7. Ваши пацаны есть мясом во всех горячих точках мира.
Пожалуй остановлюсь. Иначе придётся сидеть за Клавой до утра.