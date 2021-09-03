"Придется воевать с Россией": турки оценили последствия ухода США из Сирии

"Придется воевать с Россией": турки оценили последствия ухода США из Сирии
Фото: Anas Alkharboutli/Xinhua/www.globallookpress.com
Воинственно настроенные иностранцы готовы скрестить оружие с нашими военными

Ситуация на международной арене весьма далека от стабильной и миролюбивой. Конфликты один за одним вспыхивают в различных регионах. Так, на фоне событий в Афганистане граждане Турции заговорили о возможном уходе американцев из Сирии.

Любопытно, что при таком развитии событий некоторые турецкие обыватели не прочь развязать войну с нашим государством. Читатели местного портала Haber7 порассуждали на тему того, как изменится расстановка сил в мировом пространстве, если вашингтонская администрация все же решит покинуть территорию Сирийской Арабской Республики.

К обсуждению данной темы турков сподвиг вывод американских вояк из Афганистана. Если такая же судьба ждет войска США, расположенные в Сирии, то турки не прочь заявить о своих притязаниях на данные земли. При таком развитии событий не избежать столкновения с российской армией. Впрочем, некоторые жители Турции вполне готовы к вооруженному конфликту.

"Если США уйдут, нам, возможно, придется воевать с Россией в Сирии", – рассуждает один из интернет-пользователей.

Другой читатель издания заявил, что русским пора покинуть эти территории. Агрессивно настроенный турок считает, что Азия, Африка и Ближний Восток должны находиться под влиянием Турции.

К слову, недавно американские эксперты предсказали, что Соединенным Штатам Америки придется "вечно" воевать с Афганистаном. Вашингтонской администрации следует готовиться к еще более сложным временам, чем были в последние 20 лет их пребывания в чужой стране.

Источник: Нaber7 ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость306462
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Пацаны, а вас хватит? Японию сотрем, Америку в радиоактивный пепел, Прибалтику завоюем за три дня, Украину завоюем до Львова. Все не перечислю.
И в тоже время:
1. Народ нищает;
2. Пенсионный возраст увеличили;
3. Банковские кредиты не оплачиваете - просто нечем;
4. Вас начинают штрафовать за кладовки в подвалах (сегодня здесь читал);
5. Прессы (свободной) нет;
6. Голосуете на "пеньках";
7. Ваши пацаны есть мясом во всех горячих точках мира.
Пожалуй остановлюсь. Иначе придётся сидеть за Клавой до утра.
Гость308318
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Гость307700
Тогда была российская империя, а сейчас страна третьего мира со слабой экономикой, вороватым руководством и не очень боеспособной армией
Гы. Опять 25. Самому не смешно ? Дестабилизатор Ver 2.0 ты наш. В какой банде раньше тусовался ?
Настоящий ОДЕССИТ
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Эрдоган не дурак. Ему лишние головные боли не нужны.
Гость307700
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Гость307193
Всё бы ничего , такое уже было .Только как русская армия подошла к Стамбулу , наши "Европейские друзья" выдвинули ультиматум .Читайте историю , это уже всё было.
Тогда была российская империя, а сейчас страна третьего мира со слабой экономикой, вороватым руководством и не очень боеспособной армией
Гость307193
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Всё бы ничего , такое уже было .Только как русская армия подошла к Стамбулу , наши "Европейские друзья" выдвинули ультиматум .Читайте историю , это уже всё было.
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