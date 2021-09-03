Москва указала Киеву на последствия выхода из Минских соглашений для Украины

Москва указала Киеву на последствия выхода из Минских соглашений для Украины
Фото: imagebroker/Ferdinand Hollweck/www.globallookpress.com
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В России посоветовали властям Незалежной обратить внимание на происходящее сейчас в Афганистане после бегства оттуда США

Постмайданные власти активно заговорили о ненужности  Минских соглашений после того, как президент США Джо Байден на переговорах в Вашингтоне с украинским коллегой Владимиром Зеленским возложил всю ответственность за вооруженный конфликт в Донбассе на Россию. Однако отказ киевского режима от соблюдения договоренностей грозит серьезными проблемами.

Так прокомментировал "Ленте.ру" член Совета Федерации Сергей Цеков новый спич советника офиса украинского лидера Алексея Арестовича о том, что отныне Украина и лично пан Зеленский не висят "на крючке" Минских соглашений. Данное смелое заявление спикер киевской делегации в ТКГ по урегулированию в Донбассе сделал по итогам встречи в Белом доме.

"Хотелось бы добавить, что, хоть США и взяли на себя роль мирового жандарма, они не являются судьями, не им решать судьбу Минских соглашений. А Украине я бы посоветовал посмотреть на Афганистан и другие страны, которые на своем примере показали, что вмешательство американцев всегда заканчивается страданиями народа", – сказал сенатор.

По его словам, США выступают в роли провокаторов, а своими действиями они только разжигают ситуацию в шахтерском крае.

Цеков отметил, что украинская сторона в вопросе выполнения минских договоренностей не делает самого главного, а именно – не предоставляет Донбассу особый статус и не фиксирует его в законодательстве соборной. Во многом из-за этого в регионе продолжаются военные действия, считает политик.

По его мнению, Вашингтон не может быть судьей в вопросе выполнения Минских соглашений, а вот Украина обязана из выполнить, в ином случае, она "сильно пожалеет".

"Нельзя сначала подписывать документы такого уровня, а потом отказываться от своих слов", – подытожил член Совфеда.

Напомним, накануне пан Арестович в эфире одного из местных каналов сообщил, что больше не нет никакого "крючка" или, по крайней мере, на нем уже не находятся Незалежная и Зеленскоий. В связи с этим он послал "привет" главе МИД России Сергею Лаврову и президенту РФ Владимиру Путину. Одновременно "карамелька" отказался уточнять, как, когда и каким образом киевский режим объявит о выходе из Минских соглашений.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Гость306462
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Настоящий ОДЕССИТ
Как бы этот крючек не превратился в наручники для Зели и его окружения. С сегодняшнего дня, хохлоебы во главе с презиком Зеленски отвечают головой за каждого убитого военного. В этом случае Франция, Германия и Россия имеют право уголовного преследования преступников хохлостана.
Моня, ты снова за своё? Ну, ты и тупой! А, тупее тебя - те кто тебе платит!
Гость308052
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лучше б рассказали на каком крючке арестович-карамелька?
Гость 6756332
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Во Франции посадили уже дураков, которые русский мир на Донбасе строят
Настоящий ОДЕССИТ
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Как бы этот крючек не превратился в наручники для Зели и его окружения. С сегодняшнего дня, хохлоебы во главе с презиком Зеленски отвечают головой за каждого убитого военного. В этом случае Франция, Германия и Россия имеют право уголовного преследования преступников хохлостана.
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