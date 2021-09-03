Киев направит ноту Варшаве из-за смерти украинца в полицейском участке в Польше

Киев направит ноту Варшаве из-за смерти украинца в полицейском участке в Польше
Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
По данным местных СМИ, гастарбайтера из Незалежной задержали на улице и избили в вытрезвителе

Посольство Украины в Варшаве в ближайшее время направит в МИД Польши ноту из-за смерти в одном из полицейских участков Вроцлава украинца Дмитрия Никифоренко после его задержания сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщил глава дипмиссии Незалежной Андрей Дешица в комментарии для "Укринформ".

"Мы готовим и в ближайшее время направим ноту с просьбой о проведении непредвзятого и быстрого следствия, привлечении причастных лиц к ответственности и информировании украинской стороны об этом чрезвычайном происшествии", – заявил дипломат.

По его словам, дело о расследовании обстоятельств смерти Никифоренко с начала августа находится на контроле дипорганов Незалежной, в том числе генконсульства страны в Кракове.

После смерти украинского гастарбайтера и предания инцидента огласки в СМИ комендант полиции во Вроцлаве 1 сентября отстранил от работы четырех полицейских, которые 30 июля задерживали молодого человека, отмечает издание. Также стало известно о планах уволить из органов двоих сотрудников полиции.

Ранее сегодня стало известно, что невеста погибшего Сузанна Водоливова узнала подробности трагедии, происшедшей в стенах вытрезвителя во Вроцлаве. О них ей рассказал польский журналист, в распоряжении которого оказалась видеозапись из учреждения, куда доставили с улицы ее жениха якобы в пьяном виде. По его словам, полицейские издевались и пытали 25-летнего гражданина Украины, пишет Telegraf.

Молодые люди познакомились на заработках в Польше и собирались остаться в этой стране и принять гражданство.

Источник: Укринформ ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Настоящий ОДЕССИТ
Пожаловаться Ответить
Вот вам и газовый хаб. Пшеки ненавидят хохлов не только как воров, но и как людей. Хотя сами в хохлостан ни ногой.
Конечно не смешно, но два уродских государства уничтожат друг-друга.
1
новости партнеров

НАТО призвало Москву и Минск быть предсказуемыми на учениях "Запад-2021"

В альянсе пожаловались на отсутствие приглашения наблюдателей с их стороны

Европа оказалась под угрозой из-за новых планов "Газпрома" по хранилищам - Bloomberg

ПХГ истощились как внутри РФ, так и на континенте, что может доставить неприятности потребителям в зимний период

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей