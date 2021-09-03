В Совфеде посоветовали Чехии наладить отношения с Россией

В Совфеде посоветовали Чехии наладить отношения с Россией
Фото: Martin Sterba/CTK/www.globallookpress.com
Праге придется попотеть, чтобы получить прощение Москвы

Многие европейские государства избрали для себя стратегию бесконечных нападок на нашу страну. В этом плане серьезно отличилась Чехия. Российский МИД даже включил ее в список недружественных стран. Впрочем, отношения двух государств еще можно спасти, уверен член Совфеда Владимир Джабаров.

Однако для нормализации двусторонних контактов между Российской Федерацией и чешским государством последнему необходимо сделать конкретные шаги на встречу нашей стране. При этом сенатор подчеркнул, что Прага должна стать инициатором восстановления нормальных отношений с Москвой.

В России ждут конкретные дружественные действия со стороны Чехии. Если их не последует, ситуация продолжит развиваться в негативном ключе. Джабаров отметил, что отдельных нейтральных или позитивных высказываний от некоторых чешских политиков недостаточно для того, чтобы лед в отношениях двух государств тронулся.

Таким образом сенатор прокомментировал недавнее заявление руководителя чешского МИД Якуба Кулганек о том, что Праге нельзя прерывать отношения с Москвой. Чешские власти на официальном уровне должны зафиксировать стремление развивать контакты с Россией.

"Я думаю, что это антироссийская эйфория должна пройти", – подчеркнул Джабаров в беседе с корреспондентом издания "Известия".

Сенатор выразил надежду, что в скором времени чешские политики придут в себя и начнут работать на укрепление связей с Россией.

К слову, недавно стало известно, что чехи отказались мириться с Москвой до исключения из списка недружественных стран. Вину за кризис в отношениях свалили на Россию.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость306871
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Тонны полторы кокаина привезти и все <цензура> будет. Но кому нужно налаживать отношения с Россией ?
Правильно - никому.
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