Чем для России обернется признание "Талибана"*

Чем для России обернется признание "Талибана"*
Фото: Saifurahman Safi/XinHua/www.globallookpress.com
Москва не желает идти на серьезный риск, считает специалист

Российская Федерация признает "Талибан"* лишь тогда, когда международное сообщества сформирует по этому вопросу консенсус на межгосударственном уровне. Такое мнение выразил доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко. 

В настоящий момент, считает специалист, все заявления Министерства иностранных дел можно назвать лишь зондированием почвы. Безусловно, российская сторона не намерена обострять конфликт, однако и не станет первой признавать "Талибан".

В настоящий момент, отметил Демиденко, признание указанного движения означает для Кремля новые санкционные меры – принятие решения конкретно сейчас даст несоизмеримо больше недостатков, нежели преимуществ.

"Это означало бы просто пачку санкций. И довольно серьезных, на которые в нашем руководстве никто не готов", – пояснил спикер.

Экономические интересы у России в Афганистане отсутствуют, а политические пытается соблюсти, используя сторонние способы. Повлиять на признание Москвой новых властей Афганистана, считает Демиденко, могли бы Соединенные Штаты, Евросоюз и Китай. Исключительно на последний полагаться не стоит – Пекин довольно гибок и выражает весьма обтекаемую позицию в случае сложных политических вопросов. К примеру, КНР не признала тот же Крым.

Эксперт также напомнил, что "Талибан" считается в РФ запрещенной террористической организацией – об отмене этого статуса говорить пока не приходится.

3 сентября стало известно, что талибы захватили Панджшер. Таким образом, "Талибан" контролирует всю территорию Афганистана. Провинция пала за несколько дней. До захвата региона исполняющий обязанности главы государства Амрулла Салех, по неподтвержденным данным, бежал в Таджикистан, однако позднее ряд СМИ опровергли информацию.

*запрещенная в России организация
Источник: Рамблер ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

НАТО призвало Москву и Минск быть предсказуемыми на учениях "Запад-2021"

В альянсе пожаловались на отсутствие приглашения наблюдателей с их стороны

Европа оказалась под угрозой из-за новых планов "Газпрома" по хранилищам - Bloomberg

ПХГ истощились как внутри РФ, так и на континенте, что может доставить неприятности потребителям в зимний период

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей