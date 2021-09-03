Москва не желает идти на серьезный риск, считает специалист

Российская Федерация признает "Талибан"* лишь тогда, когда международное сообщества сформирует по этому вопросу консенсус на межгосударственном уровне. Такое мнение выразил доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко.

В настоящий момент, считает специалист, все заявления Министерства иностранных дел можно назвать лишь зондированием почвы. Безусловно, российская сторона не намерена обострять конфликт, однако и не станет первой признавать "Талибан".

В настоящий момент, отметил Демиденко, признание указанного движения означает для Кремля новые санкционные меры – принятие решения конкретно сейчас даст несоизмеримо больше недостатков, нежели преимуществ.

"Это означало бы просто пачку санкций. И довольно серьезных, на которые в нашем руководстве никто не готов", – пояснил спикер.

Экономические интересы у России в Афганистане отсутствуют, а политические пытается соблюсти, используя сторонние способы. Повлиять на признание Москвой новых властей Афганистана, считает Демиденко, могли бы Соединенные Штаты, Евросоюз и Китай. Исключительно на последний полагаться не стоит – Пекин довольно гибок и выражает весьма обтекаемую позицию в случае сложных политических вопросов. К примеру, КНР не признала тот же Крым.

Эксперт также напомнил, что "Талибан" считается в РФ запрещенной террористической организацией – об отмене этого статуса говорить пока не приходится.

3 сентября стало известно, что талибы захватили Панджшер. Таким образом, "Талибан" контролирует всю территорию Афганистана. Провинция пала за несколько дней. До захвата региона исполняющий обязанности главы государства Амрулла Салех, по неподтвержденным данным, бежал в Таджикистан, однако позднее ряд СМИ опровергли информацию.

*запрещенная в России организация