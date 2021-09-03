Байден поставил Зеленскому ультиматум для получения денег - эксперт

Байден поставил Зеленскому ультиматум для получения денег - эксперт
Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Pool via CNP /MediaPunch via www/www.globallookpress.com
Белый дом требует от Киева довести до ума антикоррупционную реформу

В ходе переговоров президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Джо Байденом киевскому режиму был поставлен ультиматум, связанный с реформами в стране и дальнейшей помощью Вашингтона. К такому выводу пришел автор украинского издания "Обозреватель" Виталий Семченко, комментируя итоги визита главы государства в Белый дом.

По его мнению, Штаты останутся партнером Незалежной лишь при наличии реформированных антикоррупционных органов. Это ключевая предпосылка для эффективной борьбы с мздоимством в высших эшелонах украинской власти, говорится в колонке автора.

"Провал реформ может грозить стратегическим отношениям с партнерами. Создание антикоррупционных органов было одним из условий предоставления безвиза с Евросоюзом и финансовой помощи Запада", – напоминает Семченко.

Эксперт считает, что Белый дом дал постмайданным вождям важное задание – назначить руководителей антикоррупционных органов. Поэтому после возвращения из американского турне Владимир Александрович должен обеспечить проведение конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Семченко уверен, что Соединенные Штаты будут внимательно следить за этим процессом.

"В случае же саботажа реформы Украина не получит новый кредит от МВФ и даже может потерять безвизовый режим с Евросоюзом", – резюмировал журналист.

Напомним, переговоры Байдена с Зеленским состоялись 1 сентября. По их итогам было обнародовано Совместное заявление двух президентов, из которого, в частности, можно сделать вывод о том, что Вашингтон ожидает от Киева существенного продвижения в целом ряде реформ, в том числе, в судебной, антикоррупционной, а также в реформе корпоративного управления. В целом встреча носила антироссийский характер, считают в Москве.

Источник: Обозреватель ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость307406
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Сколько свиней там подохло за "независимость" своего свинарника?
Украина не получит новый кредит от МВФ и даже может потерять безвизовый режим с Евросоюзом
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Стремительно беднеющая Украина продолжит свое движение к нищете.Международные финансовые институты уже не верят в успешность украинских экономических реформ, уровень бедности на Украине после государственного переворота вырос сразу с 15 до 25%.Стремительно беднеющая Украина продолжит свое движение к нищете.А рагули без барина не могут.Надо же...за годы у власти так страну уханькать.Куда делись 50% ВВП неужели Крым и Донбасс забрали?Тогда вообще писец пришёл.
хе-хе
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В переводе на русский : быдляцкая рогульня уже все отдала, что только могла, а теперь на ключевые посты нужно расставить пиндостанских агентов, чтобы уж совсем добить колонию 404. А потом тройной скачок вприсядку, гопак и СУГС. А потом 100500 раз "ку" белому хозяину в пробковом шлеме.
Гость308247
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Ну так скоро и дышать только через раз разрешат чтобы экологию не портить. Да-а сплошная незалежность и самостийность, так сказать за что боролись а получили нищету и кукишь с маслом. Правда хозяин теперь заокеанский печеньками угощает, резиновые лодки дарит - красота, ну а то что дупу регулярно развальцовывает так это только на благо, а как еще этих неандертальцев учить.
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