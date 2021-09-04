Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
Жители Болгарии крайне внимательно следят за российско-украинскими отношениями. Так, в этой стране решили прокомментировать новости о новой военной помощи Вашингтона Киеву, которую Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому.
Напомним, после встречи американского президента с российским пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что такой шаг со стороны США может сподвигнуть Незалежную на опрометчивые действия на юго-востоке страны.
Об этом и написало болгарское издание "Факти", читатели которого предположили, что будет в случае если в конфликт окажется втянутой РФ. В Болгарии спрогнозировали поражение Украины в войне с Россией.
Так, многие болгарские интернет-пользователи уверены, что Украина не простоит и дня в борьбе против соседнего государства. Некоторые подчеркнули, что США никогда не дадут Незалежной ядерного оружия, иначе оно появится в зоне интересов американцев – Южной Америке.
Кое-кто посчитал, что Украина не способна принести какого-то серьезного урона соседней стране, ведь она сдастся после "вторжения" через шесть часов, максимум – через 12. Другой пользователь отметил, что у незалежных техническое оснащение армии оставляет желать лучшего, поэтому выиграть войну будет трудновато.
Кое-кто и вовсе призвал не беспокоиться за судьбу Украины, так как это временное государство. Ведь защищать страну некому – молодежь бежит из страны, а США поступят так же, как с Афганистаном, уверены болгары. Некоторые даже посмеялись над тем, что Байден решил дать Киеву 60 млн долларов в качестве военной помощи, ровно столько, сколько стоит один танк.
Москва не желает идти на серьезный риск, считает специалист
ПХГ истощились как внутри РФ, так и на континенте, что может доставить неприятности потребителям в зимний период
готовься - вазилином затарься
Так что готовьтесь силовики, скоро вас пошлют принуждать к миру пещерных осло-<цензура>. И там будет всё: мины, оторванные ноги, засады и крики умирающих товарищей. Параллельно власть будет завозить в страну душманов под видом рабочих.