"Один танк и половина самолета" Незалежной не помогут

Жители Болгарии крайне внимательно следят за российско-украинскими отношениями. Так, в этой стране решили прокомментировать новости о новой военной помощи Вашингтона Киеву, которую Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому.

Напомним, после встречи американского президента с российским пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что такой шаг со стороны США может сподвигнуть Незалежную на опрометчивые действия на юго-востоке страны.

Об этом и написало болгарское издание "Факти", читатели которого предположили, что будет в случае если в конфликт окажется втянутой РФ. В Болгарии спрогнозировали поражение Украины в войне с Россией.

Так, многие болгарские интернет-пользователи уверены, что Украина не простоит и дня в борьбе против соседнего государства. Некоторые подчеркнули, что США никогда не дадут Незалежной ядерного оружия, иначе оно появится в зоне интересов американцев – Южной Америке.

Кое-кто посчитал, что Украина не способна принести какого-то серьезного урона соседней стране, ведь она сдастся после "вторжения" через шесть часов, максимум – через 12. Другой пользователь отметил, что у незалежных техническое оснащение армии оставляет желать лучшего, поэтому выиграть войну будет трудновато.

Кое-кто и вовсе призвал не беспокоиться за судьбу Украины, так как это временное государство. Ведь защищать страну некому – молодежь бежит из страны, а США поступят так же, как с Афганистаном, уверены болгары. Некоторые даже посмеялись над тем, что Байден решил дать Киеву 60 млн долларов в качестве военной помощи, ровно столько, сколько стоит один танк.