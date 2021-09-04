Болгары предрекли Украине поражение через шесть часов после вторжения в Россию

Болгары предрекли Украине поражение через шесть часов после вторжения в Россию
Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
"Один танк и половина самолета" Незалежной не помогут

Жители Болгарии крайне внимательно следят за российско-украинскими отношениями. Так, в этой стране решили прокомментировать новости о новой военной помощи Вашингтона Киеву, которую Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому. 

Напомним, после встречи американского президента с российским пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что такой шаг со стороны США может сподвигнуть Незалежную на опрометчивые действия на юго-востоке страны. 

Об этом и написало болгарское издание "Факти", читатели которого предположили, что будет в случае если в конфликт окажется втянутой РФ. В Болгарии спрогнозировали поражение Украины в войне с Россией. 

Так, многие болгарские интернет-пользователи уверены, что Украина не простоит и дня в борьбе против соседнего государства. Некоторые подчеркнули, что США никогда не дадут Незалежной ядерного оружия, иначе оно появится в зоне интересов американцев – Южной Америке.

Кое-кто посчитал, что Украина не способна принести какого-то серьезного урона соседней стране, ведь она сдастся после "вторжения" через шесть часов, максимум – через 12. Другой пользователь отметил, что у незалежных техническое оснащение армии оставляет желать лучшего, поэтому выиграть войну будет трудновато. 

Кое-кто и вовсе призвал не беспокоиться за судьбу Украины, так как это временное государство. Ведь защищать страну некому – молодежь бежит из страны, а США поступят так же, как с Афганистаном, уверены болгары. Некоторые даже посмеялись над тем, что Байден решил дать Киеву 60 млн долларов в качестве военной помощи, ровно столько, сколько стоит один танк.

Источник: ИноСМИ ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
Гость308052
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Шаман
На РФ натравят Талибов* (* "нормальные ребята" по мнению Лаврова), это и Китаю выгодно и Турции, именно они отломят самые большие куски от РФ.
Так что готовьтесь силовики, скоро вас пошлют принуждать к миру пещерных осло-<цензура>. И там будет всё: мины, оторванные ноги, засады и крики умирающих товарищей. Параллельно власть будет завозить в страну душманов под видом рабочих.
тебя отправят с резиновым бубном талибов развлекать
готовься - вазилином затарься
Шаман
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На РФ натравят Талибов* (* "нормальные ребята" по мнению Лаврова), это и Китаю выгодно и Турции, именно они отломят самые большие куски от РФ.
Так что готовьтесь силовики, скоро вас пошлют принуждать к миру пещерных осло-<цензура>. И там будет всё: мины, оторванные ноги, засады и крики умирающих товарищей. Параллельно власть будет завозить в страну душманов под видом рабочих.
Гость308052
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Гость306871
С Россией никто не будет воевать. Сценарий будущего описан Збигневым Бжезинским. Распад и раздел страны не минуем. Пока все идёт именно так как он предсказал. Читайте, россияне, будете знать что делать и куда бежать
укруси будут сдавать в отдел подотчистки каждый своего соседа наперегонки, как только к ним приедет русский барин на танке
Гость308052
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Гость306871
С Россией никто не будет воевать. Сценарий будущего описан Збигневым Бжезинским. Распад и раздел страны не минуем. Пока все идёт именно так как он предсказал. Читайте, россияне, будете знать что делать и куда бежать
выкопай труп збжеза и допроси его про финал
Гость306871
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С Россией никто не будет воевать. Сценарий будущего описан Збигневым Бжезинским. Распад и раздел страны не минуем. Пока все идёт именно так как он предсказал. Читайте, россияне, будете знать что делать и куда бежать
Гость306871
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Зачем воевать с мордором ? Он и сам себя отлично уничтожает. Путин развалит ее лет через 5, больше он не протянет.
В
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Война мерещится только России в воспалённом совдпеповско-ГБ-шном воображении руководства
Настоящий Одессит
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Эстония откинула хохлостан на 20 лет, Болгария вообще не дало шансов выжить бандерлогам, Германия рекомендовала работать, а не прыгать, Венгрия откровенно послала хохляндию вместе с трубой на ... Толи еще будет и ждать от пани Зеленски.
Гость из будущего
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Да не будет клоун Зе воевать Россию. Он отлично понимает что через несколько часов он будет сидеть в кутузке. А вот грозить кулаками, прыгать, обзывать русских он будет долго и старательно, потому что за это ему платят и креслом и баксами и траншами и обещаниями. Скоро Зе будет подъезжать к границе России снимать штаны и показывать свой голый зад в сторону РФ. Он же клоун.
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