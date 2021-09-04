От Киева потребовали заключить соглашение с Европой по транзиту российского газа

От Киева потребовали заключить соглашение с Европой по транзиту российского газа
Арсений Яценюк. Фото: Evgen Kotenkoukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Только трехсторонний договор спасет ГТС Незалежной

На Украине продолжают паниковать из-за судьбы своей трубы после 2024 года. В Киеве уверены, что российский транзит газа после этой даты прекратится. А бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк и вовсе считает, что Россия хочет отправить украинскую ГТС на металлолом. 

По его словам, Москве удалось проделать это уже с половиной украинской трубы. При этом Яценюк знает, что может помочь Незалежной. По мнению экс-премьера, Киев должен требовать от Европы стать участником новых договоренностей с Россией. 

Коллективный Брюссель должен поставить свою подпись в договоре о транзите российского голубого топлива. Тогда, считает Яценюк, европейцы уже не смогут прикрываться декларациями о помощи Украине, видимо, намекая на недавнее соглашение США с Германией по "Северному потоку – 2". Напомним, Берлин взял на себя обязательство давить на Москву, чтобы сохранить перекачку газа через Украину после запуска новой трубы. Этими расплывчатыми договоренностями в Киеве остались недовольны.

А трехсторонний договор, отмечает Яценюк, возложит ответственность и на Европу тоже, которой придется отвечать перед украинцами в случае, если Россия нарушит контракт. 

Тем временем, до завершения строительства "Северного потока – 2" остались считанные дни. 

Источник: Ютуб-канал "Шустер онлайн"
Полина ИВАНОВА

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Гость308052
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укрусята щвыдче забегали в клетке своих несбыточных мечтаний
Гость306765
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Где Украина и где Яценюк. Стратег блин... ему бы новый переворот учудить, да негде. Пригрелся, видимо, в стане "сторонников" бандеровцев и им подобных.
Гость307386
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укры - вам труба!
Нина
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Похоже, хохлы зациклились на "самой грязном в мире российском газе"! И не понимают, что продавцов газа является Россия. И если Россия не захочет качать газ черед вна Украину, никакие трехсторонние контракты хоть с Америкой, хоть с Брюсселем не помогут. А уж если попрошайкам так хочется иметь российский газ, то могут покупать у Германии. Хочется надеется, что Россия, наконец, проучит наглых, зарвавшихся хохлов и не продлит контракт после 2024 года. А лучше прекратить поставки сразу после запуска СП 2. и платить нахлебникам согласно контракта " качай или плати".
Гость304847
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хватит кормить холов,пусть сами себя обеспечивают!
Настоящий Одессит
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Нет уж хохлоебы. Вы получите от России только чернобыльскую шкурку от..... Профукали вы все, что можно было своровать. Прыгайте больше, может яйца и не замерзнут.
Гость306756
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Табаки без Шерхана сам ниначто не способен, только повизгивать с безопасного расстояния.
Гость308423
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Действующая украинская администрация, нацеленная на сжигание всех мостов с Российской Федерацией, должна положительно воспринимать строительство "Северного потока – 2". Ну зачем Украине вонючий Российский газ - прочь от него!
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