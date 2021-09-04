Только трехсторонний договор спасет ГТС Незалежной

На Украине продолжают паниковать из-за судьбы своей трубы после 2024 года. В Киеве уверены, что российский транзит газа после этой даты прекратится. А бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк и вовсе считает, что Россия хочет отправить украинскую ГТС на металлолом.

По его словам, Москве удалось проделать это уже с половиной украинской трубы. При этом Яценюк знает, что может помочь Незалежной. По мнению экс-премьера, Киев должен требовать от Европы стать участником новых договоренностей с Россией.

Коллективный Брюссель должен поставить свою подпись в договоре о транзите российского голубого топлива. Тогда, считает Яценюк, европейцы уже не смогут прикрываться декларациями о помощи Украине, видимо, намекая на недавнее соглашение США с Германией по "Северному потоку – 2". Напомним, Берлин взял на себя обязательство давить на Москву, чтобы сохранить перекачку газа через Украину после запуска новой трубы. Этими расплывчатыми договоренностями в Киеве остались недовольны.

А трехсторонний договор, отмечает Яценюк, возложит ответственность и на Европу тоже, которой придется отвечать перед украинцами в случае, если Россия нарушит контракт.

Тем временем, до завершения строительства "Северного потока – 2" остались считанные дни.