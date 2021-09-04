"Пора действовать безжалостно": в Японии расстроились из-за слов Лаврова о Курилах

"Пора действовать безжалостно": в Японии расстроились из-за слов Лаврова о Курилах
Фото: Alexandr Liskin/ Russian Look//www.globallookpress.com
Жители Страны восходящего солнца призвали Токио сменить тактику в отношениях с Москвой

Несмотря на многочисленные заявления Москвы о том, что тема принадлежности островов Курильской гряды не обсуждается, в Японии все еще надеются на то, что этот вопрос можно каким-то чудом решить. Так, японцы призвали Токио начать действовать по-другому после слов Сергея Лаврова, касаемо Курил.

Напомним, ранее глава внешнеполитического ведомства РФ сообщил, что Россия предоставит льготы иностранным партнерам по хозяйственной деятельности на Курилах. Идеи же Японии по работе на островах Лаврову не понравились, так как они противоречат российской Конституции. Об этом написал японский портал Yahoo News Japan, передает РИА "Новости". 

Читатели новости пришли к выводу, что властям Токио пора менять тактику в отношениях с Москвой. Одна часть японцев обратила внимание на то, что Россия не собирается отдавать Курилы Японии, поэтому все попытки угодить ей тщетны. Следовательно, считают японские интернет-пользователи, дипломатия Токио должна исходить из этого постулата. 

Кое-кто посоветовал властям забыть про "северные территории", молча закрыв этот вопрос. Японцы предупредили власти о том, что сотрудничество с Москвой приносит пользу только РФ, которая и без того развита технологически. Многие обвинили бывшего премьера Синдзо Абэ в том, что ответственность за сложившуюся ситуацию несет он.

Однако другая часть японцев не хочет мириться с мнением России. Интернет-пользователи призвали Токио "начать действовать безжалостно", ввести рестрикции, а кое-кто даже допустил начало войны за Курилы. 

Ранее эксперт сообщил, что заявление президента РФ Владимира Путина о Курилах – потрясение для Японии. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость308457
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умных людей в японии как и в сша просто очень мало ....история этих косоглазых ковбоев ничему не учит..
Гость306756
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Гость306871
Зачем России такие территории ? 90% страны пустует, там ничего не развивается и развиваться не может. Россия обречена на распад, это предсказал очень не глупый человек по имени Збигнев
Об этом только тебя забыли спросить. Живешь в своем кортонном ящике, который по недоразумению называешь домом, вот и живи.
Гость308457
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поляк збигнев ничего толкового про россию сказать не мог ...старые завывания...
Гость306871
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Зачем России такие территории ? 90% страны пустует, там ничего не развивается и развиваться не может. Россия обречена на распад, это предсказал очень не глупый человек по имени Збигнев
Гость306871
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Давно пора сменить политику и вернуть себе Курилы.
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