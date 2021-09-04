На Украине опечалились из-за равнодушия США к крымскому вопросу

На Украине опечалились из-за равнодушия США к крымскому вопросу
Фото: www.pixabay.com
В Киеве начали понимать, что устроенный им балаган никого не интересует

Украинское государство стало передовиком в проведении антироссийской политики. Местные власти до сих пор отказываются снимать претензии на Крымский полуостров, который давно вернулся в родную российскую гавань. При этом в Незалежной обратили внимание, что поддержка со стороны Запада в этом вопросе серьезно истощилась.

К таким неутешительным для украинского государства выводам пришел бывший депутат Верховной рады Геннадий Москаль. Наблюдательный незалежный обратил внимание: в самом начале многие государства объявили, что не приветствуют возвращение Крымского полуострова в состав Российской Федерации. Тогда такой позиции придерживались порядка 100 держав.

Теперь расстановка сил серьезно изменилась. Это наглядно продемонстрировала состоявшаяся недавно так называемая "Крымская платформа". Принять участие в данном мероприятии согласилась едва ли половина от бывших противников воссоединения Крыма и России.

Москаль также обратил внимание, что в неоднозначном мероприятии участвовали далеко не первые лица западных государств. Глава Франции Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Ангела Меркель отказались почтить своим присутствием этот саммит.

"Меркель за день тут была и уплыла", – сетует украинец.

По мнению экс-депутата, теперь Незалежной придется самостоятельно "разбираться" с крымским вопросом.

К слову, недавно жители Болгарии предрекли Украине поражение через шесть часов после вторжения в Россию.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость308491
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Гость306871
Никому не интересна раша и ее заботы. Крым оккупирован и вернётся в Украину, но в процессе распада России
вы главное верьте и ждите ждите ждите.............
Гость306756
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Гость306871
Никому не интересна раша и ее заботы. Крым оккупирован и вернётся в Украину, но в процессе распада России
Только в твоих наркоманских бреднях.
Гость301188
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На Донецком направлении каратели 28 бригады, по приказу военного преступника МАРЧЕНКО, с позиций вблизи н.п. НОВОМИХАЙЛОВКА открыли огонь из 120-мм минометов по району н.п. ЛУГАНСКОЕ, выпустив 9 мин.
Настоящий ОДЕССИТ
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На горизонте ДНР. Как только недоразвитые выйдут ил Минского Соглашения, то в ДНР могут провести референдум и отделиться от хохлостана. Россия 100% признает. А хохлы погавкают и успокоятся с схронах чернобыльской зоны.
Гость308481
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А чего они вцепились в не своё.а? 1954 год незаконная передача, без референдума, как по конституции! Они на дармовщину горазды, как бы у США чего не умыкнули.
Гость306871
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Никому не интересна раша и ее заботы. Крым оккупирован и вернётся в Украину, но в процессе распада России
Настоящий ОДЕССИТ
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Да неужели некоторые хохлы стали немного думать. Это радует!
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