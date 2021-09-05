Главе НАТО напомнили о хамском ответе ОДКБ по вопросу сотрудничества в Афганистане

Главе НАТО напомнили о хамском ответе ОДКБ по вопросу сотрудничества в Афганистане
Йенс Столтенберг. Фото: Frederic Sierakowski/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Ранее европейский чиновник просил Россию подключится к решению афганского вопроса

Последние 20 лет Организация Договора о коллективной безопасности многократно и настойчиво обращалась к НАТО с предложением наладить реальное взаимодействие по антитеррору в Афганистане, однако в хамской форме получала отказ. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев на своей странице в "Фэйсбуке". 

Так он отреагировал на слова главы Альянса Йенса Столтенберга, указавшего, что все международное сообщество должно приложить усилия, чтобы не допустить превращения Афганистана в место, где террористы могут действовать свободно, организовывая нападения внутри других государств. Отдельно среди всех стран, которые должны подключится к этому, европейский чиновник отметил Россию и Китай. 

"И это говорит глава организации, последовательно, неоднократно, высокомерно, а порой и откровенно хамски отклонявшей два последних десятилетия настойчивые предложения Организации Договора о коллективной безопасности", – написал Косачев.

Он выразил уверенность, что Россия вместе с союзниками до сих пор готова к реальному сотрудничеству по противодействию терроризму, но только руководствуясь адекватным подходом к вопросу – на равных и без навязывания "фанаберства "победителя", которым, по его словам, постоянно занимается НАТО, не имея соответствующих заслуг. 

Источник: Фэйсбук ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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