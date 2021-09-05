В Польше бьют тревогу из-за военных учений России и Белоруссии

В Польше бьют тревогу из-за военных учений России и Белоруссии
Witold Waszczykowski. Фото: Bart³omiej Zborowski/www.globallookpress.com
Евродепутат рассказал, как Москва ударит по Варшаве

Экс-глава Министерства иностранных дел Польши, евродепутат Витольд Ващиковский заявил, что Российская Федерация представляет для всей Европы "смертельную угрозу". Политик раскритиковал коллег на Западе за халатное, на его взгляд, отношение к вопросам безопасности. По мнению эксперта, страны больше озабочены климатом, новыми источниками энергии и "какой-то зеленой революцией".

Политик пояснил, что пытается привлечь к "проблеме" внимание и уже проинформировал Европарламент о том, что стратегические военные учения Российской Федерации и Белоруссии "Запад-2021" проходят в "крайне проблемном месте" – Гродненской области.

"Маневры также предполагают сценарии защиты от предполагаемого нападения Варшавы Такой сценарий уже неоднократно проверялся в ходе учений, и ответом на предполагаемую угрозу с польской стороны должен стать ядерный контратакующий удар по столице Польши со стороны РФ. Это агрессивные упражнения", – высказался Ващиковский.

Большинство политических элит Европы, заявил экс-глава МИД, беспокоятся за климат и энергию, однако "смертельную угрозу" представляет именно российская сторона.

"В таких дебатах я часто напоминаю, что нашей части Европы представляет даже не смог, а российская ракета "Искандер", способная ударить так, что мы можем умереть. Не от смога, который якобы угрожает нам прежде всего", – выразил мнение Ващиковский.

Ранее польский журналист Томаш Сакевич заявил, что Лукашенко состоит в некоем заговоре с Асадом и Путиным, целью которого является сеяние хаоса в странах НАТО и Европы с помощью потоков нелегалов.

Источник: wPolityce.pl ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Гость308740
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дурачки.... одно слово
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