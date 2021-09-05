Киев помог снять санкции с "Северного потока – 2" - экс-депутат Рады

Киев помог снять санкции с "Северного потока – 2" - экс-депутат Рады
Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Украинские власти сами виноваты в сложившейся ситуации, заявил политик

В Незалежной продолжаются дискуссии относительно запуска российского газопровода и дальнейшей судьбе ГТС. В этот раз бывший депутат Рады Евгений Мураев указал на виновных в том, что с "Северного потока – 2" сняли санкции.

По мнению политика, сами украинские власти обострили ситуацию чередой заявлений о военных действиях на востоке страны. Мураев заявил, что такая информация пугает европейцев, которые полагают, что война приведет к разрушению украинской ГТС. Именно нагнетание обстановки официальным Киевом дало обратный эффект, пишет РИА Новости.

Результатом стала договоренность между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой США Джо Байденом относительно "Северного потока – 2", в частности – снятие санкций, напомнил экс-депутат в эфире канала "НАШ".

При этом Мураев не упустил возможности обвинить Меркель в том, что она наплевала на интересы украинцев, поставив во главу угла нужды Европы.

Ранее бывший премьер Украины заявил, что у властей есть только один выход из ситуации – необходим трехсторонний договор между РФ, Незалежной и Брюсселем. Подробности – в нашем материале.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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