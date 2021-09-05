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В преддверии учений России и Белоруссии "Запад-2021" польский эксперт прошелся по России и ее высшему руководству.
Так, Кароль Гац
заявил, что белорусами наша страна только прикрывается. На самом деле военные
маневры, начало которых запланировано на 10 сентября, российские. В эфире Polskie
Radio прозвучала информация о вероятных провокациях, которые могут случиться во
время учений. Так, военные могут пересечь границу с Литвой. Эксперт обвинил
нашу страну в нарушениях воздушного пространства и "жестах" по отношению к
странам НАТО. Кроме того, Гац заявил, что российская сторона не раз устраивала "проблемы"
на границе со странами Прибалтики.
Не забыл эксперт высказаться и о ситуации с мигрантами на границе Польши и Белоруссии. Гац считает, что в кризисе виноват вовсе не Минск. Сценарий, по его словам, писали в Москве, в чем "не имеется никаких сомнений". Он добавил, что официальная Варшава прекрасно знает, что из себя представляет Россия и каким лидером является Путин.
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