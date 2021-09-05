"Никаких сомнений": польский эксперт обвинил РФ в миграционном кризисе

"Никаких сомнений": польский эксперт обвинил РФ в миграционном кризисе
Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Сценарий писали в Москве, а не в Минске, заявил он

В преддверии учений России и Белоруссии "Запад-2021" польский эксперт прошелся по России и ее высшему руководству.

Так, Кароль Гац заявил, что белорусами наша страна только прикрывается. На самом деле военные маневры, начало которых запланировано на 10 сентября, российские. В эфире Polskie Radio прозвучала информация о вероятных провокациях, которые могут случиться во время учений. Так, военные могут пересечь границу с Литвой. Эксперт обвинил нашу страну в нарушениях воздушного пространства и "жестах" по отношению к странам НАТО. Кроме того, Гац заявил, что российская сторона не раз устраивала "проблемы" на границе со странами Прибалтики.

Не забыл эксперт высказаться и о ситуации с мигрантами на границе Польши и Белоруссии. Гац считает, что в кризисе виноват вовсе не Минск. Сценарий, по его словам, писали в Москве, в чем "не имеется никаких сомнений". Он добавил, что официальная Варшава прекрасно знает, что из себя представляет Россия и каким лидером является Путин.

Ранее учениями обеспокоился бывший глава польского МИД. Он назвал их "агрессивными упражнениями".

Источник: Polskie Radio ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
Гость308247
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А опять поленья завоняли, как это банально. Тьфу на них.
Гость302597
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Что то долго они ждали что Россия виновата
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