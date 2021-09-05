Американцы рассказали Москве о ее обязательствах

В посольстве США в Незалежной заявили, что наша страна должна выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений.

Речь идет о разрешении ОБСЕ вести наблюдение на границе Украины и РФ. Кроме того, американцы призвали "вернуть" Киеву контроль над границами, а также вывести с территории Незалежной свои силы. В американской дипмиссии также считают, что российская сторона должна взять ответственность за прекращение военных действий на востоке Украины. Заявление опубликовано на странице в Фейсбук.



Напомним, ранее российский постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич подчеркнул, что оснований у Москвы для продления мандата наблюдателей на двух пунктах пропуска на границе с Незалежной нет и решение это не изменится. Российская сторона также указала, что официальный Киев не выполняет обязательства по Минским соглашениям и не желает вести прямой диалог с представителями Донбасса.

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