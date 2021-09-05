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В посольстве США в Незалежной заявили, что наша страна должна выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений.
Речь идет о
разрешении ОБСЕ вести наблюдение на границе Украины и РФ. Кроме того,
американцы призвали "вернуть" Киеву контроль над границами, а также вывести с
территории Незалежной свои силы. В американской дипмиссии также считают, что
российская сторона должна взять ответственность за прекращение военных действий
на востоке Украины. Заявление опубликовано на странице в Фейсбук.
Напомним, ранее российский постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич подчеркнул, что оснований у Москвы для продления мандата наблюдателей на двух пунктах пропуска на границе с Незалежной нет и решение это не изменится. Российская сторона также указала, что официальный Киев не выполняет обязательства по Минским соглашениям и не желает вести прямой диалог с представителями Донбасса.
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