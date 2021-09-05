Россия должна взять на себя ответственность за прекращение войны в Донбассе – посольство США

Россия должна взять на себя ответственность за прекращение войны в Донбассе – посольство США
Фото: Alexander Rekun/www.globallookpress.com
Американцы рассказали Москве о ее обязательствах

В посольстве США в Незалежной заявили, что наша страна должна выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений.

Речь идет о разрешении ОБСЕ вести наблюдение на границе Украины и РФ. Кроме того, американцы призвали "вернуть" Киеву контроль над границами, а также вывести с территории Незалежной свои силы. В американской дипмиссии также считают, что российская сторона должна взять ответственность за прекращение военных действий на востоке Украины. Заявление опубликовано на странице в Фейсбук.

Напомним, ранее российский постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич подчеркнул, что оснований у Москвы для продления мандата наблюдателей на двух пунктах пропуска на границе с Незалежной нет и решение это не изменится. Российская сторона также указала, что официальный Киев не выполняет обязательства по Минским соглашениям и не желает вести прямой диалог с представителями Донбасса.

Ранее Украине обрисовали последствия отказа от договоренностей.

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
Гость306871
Пожаловаться Ответить
Гость307026
Что хохлы забыли на русском ресурсе? Мовкайте там у себя между собой. Пока интернет еще есть ;)
А шо цэ таке ?
Гость307026
Пожаловаться Ответить
Гость306871
Россия главный виновник войны на Донбасе, собственно ее развязавший. Фактически это агрессия против Украины. Четвёртый Рейх, это современная парашка
Что хохлы забыли на русском ресурсе? Мовкайте там у себя между собой. Пока интернет еще есть ;)
Гость306871
Пожаловаться Ответить
Россия главный виновник войны на Донбасе, собственно ее развязавший. Фактически это агрессия против Украины. Четвёртый Рейх, это современная парашка
Пророк
Пожаловаться Ответить
Гость308750
Пиндосы совсем края потеряли. Их бы носом в анус засунуть, что бы в чувство пришли. А то у нции изгоев из еврожопы совсем крыше поехала!
Обратили Россияне,внимание???, что когда хохлам отвечяешь достойно,то их потом не слышно(в переписке). Срут жидким поносом!!! Вот и все о хохлах на побережье Днепра!!!
Гость308247
Пожаловаться Ответить
Пиндосы могут говорить что угодно, а учитывая что они всегда хотели развала и конца России, плевать на их мнение с большой колокольни и продолжать делать то что выгодно России.
Пророк
Пожаловаться Ответить
Гость308750
Пиндосы совсем края потеряли. Их бы носом в анус засунуть, что бы в чувство пришли. А то у нции изгоев из еврожопы совсем крыше поехала!
Комментировать это противно! США и прочии вассалы, конечно от них в восторге, но не значит,что мы!!!
Скакуасов намыло
Пожаловаться Ответить
Россия никому ничего не должна!А чтобы угомонить майдаун тварей развязавших войну под руководством пендосов и вообще прекратить войну достаточно 10 минут! Это время которое потребуется чтобы уничтожить например Калибрами огневые точки ВСУ со всем персоналом, открывших очередной обстрел сёл Донбаса или Луганска , последующим предупреждением что это будет повторено при очередной попытке укропитеков поиграть с гранатой
Пророк
Пожаловаться Ответить
Я Донской Казак и меня,просто так на фуфло не возьмешь. Колгати,но рамки не забывай!
Пророк
Пожаловаться Ответить
Трудно говорить,когда тебя перебивают! Но "придуркам",которых у нас море,хочу пожелать-угомониться!
Пророк
Пожаловаться Ответить
Печально,но не критично,а мы поколение военных,вам потом скажемъ!!!
1 2
новости партнеров

Главе НАТО напомнили о хамском ответе ОДКБ по вопросу сотрудничества в Афганистане

Ранее европейский чиновник просил Россию подключится к решению афганского вопроса

Брошенные в Афганистане британские военные спаслись благодаря женской уловке

Пройти мимо боевиков им удалось с помощью строго соблюдения обычаев Ислама террористами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей