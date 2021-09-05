Пресс-секретарь президента РФ высказался о его возможной встрече с украинским коллегой

Дмитрий Песков заявил, что обсуждение принадлежности Крыма невозможно. Этот пункт не может быть в списке тем, если встреча глав РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится, пишет РИА Новости.

Вместе с тем Путин не отказывается от переговоров с лидером Незалежной, ибо отношения двух стран, по мнению президента РФ, находятся в печальном состоянии и ситуацию необходимо исправить. Несмотря на то, что российская сторона в очередной раз заявила о готовности к встрече, ответной "политической воли" из Незалежной пока не видно, подчеркнул Песков в эфире "Россия 1".

Ранее в Киеве заявили, что подготовка к переговорам Путина и Зеленского ведется на самом высоком уровне. При этом в Москву украинская сторона ехать наотрез отказывается. Однако в Крыму, по словам первого вице-премьера Незалежной, провести встречу не против.