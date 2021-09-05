Политтехнолог выдвинул в преемники Путина неожиданного кандидата

Политтехнолог выдвинул в преемники Путина неожиданного кандидата
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Эксперт также предложил перенести государственную власть из Кремля в другое место

Важным претендентом на пост главы Государственного Эрмитажа является экс-глава Минкульта Владимир Мединский, который в настоящее время занимает должность помощника президента. Если бы такая рокировка была реализована, то действующий директор учреждения Михаил Петровский смог бы стать преемником Владимира Путина, выразил мнение политтехнолог Станислав Белковский.

Эксперт привел в пример Алара Кариса – директора Эстонского национального музея, который был несколькими днями ранее избран президентом страны.

По словам политтехнолога, Пиотровский стал бы стать вполне достойным президентом России в 2024 году – такой пример сможет подчеркнуть общую государственную линию по гуманизации российского самосознания, политической системы страны и даже преобладающих дискурсов.

Спикер напомнил, что Пиотровский на два года моложе Байдена и находится в прекрасном состоянии – как с физической, так и интеллектуальной точки зрения.

Белковский заявил, что действующий директор Эрмитажа прекрасно справляется с работой уже практически тридцать лет – со времен с назначения на руководящую должность учреждения в 1992 году. Он также представляет весьма уважаемую в мире династию Пиотровских, признанную в мире изобразительных искусств.

Политтехнолог также предложил перенести центр сосредоточения государственной власти из Кремля в Эрмитаж, заявив, что, пока центром принятия решений и международных встреч остается средневековое здание, никакие перемены в обществе невозможны.

"Может быть, для акцентуации столичного статуса Москвы, собственно, Эрмитаж вообще можно перерегистрировать в Москве", – заявил Белковский, напомнив, что к 2024 году в столице появится филиал петербургского Эрмитажа.

Ранее экс-помощник Ельцина Георгий Сатаров назвал причину, по которой первый президент РФ выбрал в качестве преемника Путина.

Источник: Эхо Москвы
Егор МАЛКОВ
Гость306652
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Вы смеетесь, какие выборы в руссне :) Кто этой черни вибирать позволит....
Grumbler
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Не дай бог, Мединский! Песец тогда Эрмитажу. Отечественный кинематограф не последнюю очередь в <цензура> превратился благодаря ему.
Волк
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Что за бред , опять стариков выбирать каждый год ,как в 80 е?
Гость283783
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А почему не Галустян,или не Петросян?
Гость308820
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белковские выдвигают в президенты зелинских...чтобы из России сделать ещё одну страну жидобандеровцев под руководством сионистов
Гость308818
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Болтуна Белковского только и слушать...
Гость1950
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Ну и глуп же ты Политтехнолог Белковский
Гость306705
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Не, не план Шойгу лучше.
Во первых, польские крики о том что они Патриотом разгромят Кремль сами по себе отвалятся.
Второе, это даст развитие и Сибири и Дальнему Востоку.
Третье, туда поедут работать только преданные России люди.
Ну а избирать президентом того кому скоро 80 лет, как то не очень хорошо.
Взять их людей в советники для того что бы они раскладывали по полочкам любые будущие решения, это нужно, но в президенты не надо.
Иначе будет от вечно живого, до еле живого.
Гость307611
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Я давно замечал что Белковский не много чокнутый, но что до такой степени, не догадывался. Куда он лезит со своим не мытым рылом, умник нашёлся. Сравних <цензура>... с пальцем. Что такое Эстония и Россия? Политолог вшивый . Ошивайся , как прежде на Украине и у блогера Гордона на ютубе. АВ в российкие дела не лезхь без сопливых обойдутся.
Настоящий ОДЕССИТ
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Чушь какая-то. Вроде ВВП по минному полю не бегал и голова на месте. И так весь Мир смеется над Белорусью в которой какая-то домохозяйка решила стать Президентом.
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