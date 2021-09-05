"Переходим на солому": украинский генерал о худшем исходе переговоров с Россией по газу

"Переходим на солому": украинский генерал о худшем исходе переговоров с Россией по газу
Фото: pixabay.com
продолжениеСМИ узнали подробности готовящегося "покушения" на Зеленского
Купить голубое топливо у других стран Киев не в состоянии

Украинским властям пора это признать. С таким заявлением выступил генерал-лейтенант украинского МВД Геннадий Москаль. Он обрисовал наихудший итог переговоров с Москвой по газу.

Если с российской стороной договориться о поставках не выйдет, страна попросту будет замерзать. Придется переходить на дрова, солому, уголь. Последнего, впрочем, тоже нет, заявил Москаль в эфире канала "НАШ".

Так как Киев не может себе позволить купить газ у других стран, нужно договариваться с Россией.

Москаль призвал "Нафтогаз" наладить диалог с "Газпромом", отбросив политические соображения.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что наш газ якобы самый грязный в мире. Министр назвал эти выпады "словесной эквилибристикой" и отметил, что подобные заявления делаются не от большого ума.

Напомним, о грязном газе Зеленский заявил во время визита в США, общаясь с министром энергетики и пытаясь объяснить "опасность" "Северного потока – 2".

Источник: Телеканал "НАШ" ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
СП2 быть....
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Главная ветеринарная служба России предупреждает об агрессивности свинорылых в августе-сентябре месяце,в связи со сдачей в эксплуатацию второй ветки СП-2,укруьсвины могут напасть,укусить,поэтому просят не кормить с рук,желательно помои давать с лопаты ...
СП2 быть....
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Почему строили и строят ПОТОКИ.
Встреча Путина к Ющенко.
Ющенко с ехидцей - Владимир Владимирович, че грустный такой?
Путин - Так ведь газ вы российский тырите!
Ющенко - А ты через другую страну вози!
Путин - Так газопроводов мы других не строили!Теперь будем.
Ющенко - Стой ,погоди.!
Гость308827
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каждому майдаун-скакуасу и рагулю-галючанскому по трубе в пердак и гороховая диета! ПУСТЬ ОТАПЛИВАЮТ ТЕРРИТОРИЮ НЕЗАЛЕЖНОЙ ШИЗОФРЕНИИ )))))
гость
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в укростанане появился очередной наполеончик -- генералисимус по имени заЛУЖА с осень болсим надёжой проехатся по Красной Площади на укратанке---видимо резиновым его имитаторомНормально Россия ответила----будущем ему на АВТОЗАКЕ будет такая возможностьДумается этот маразм зели и бандеровцов против мирного населения ДОНБАСА надоест России и вариант ИЗРАЙЛЯ как по Голанским высотам-----России зайти Буферную зону -- ДОНБАС--и прекратить граданскую войну Окраины против собственных жителейКоллективному западукак главным миротворцам придется согласится,такими полководцами как заЛУЖА во главе клоуна.
Гость308247
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Отапливайтесь теперь самостийностью и незалежностью, а в качестве розжига можно безвиз использовать, ну на крайний случай кизяк если запаслись.
Настоящий ОДЕССИТ
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Солома, кизяк и газ от пиндосовских бобов спасут хохлостан.
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