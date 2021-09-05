Курс рубля
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Украинским властям пора это признать. С таким заявлением
выступил генерал-лейтенант украинского МВД Геннадий Москаль. Он обрисовал
наихудший итог переговоров с Москвой по газу.
Если с российской стороной договориться о поставках не выйдет, страна попросту будет замерзать. Придется переходить на дрова, солому, уголь. Последнего, впрочем, тоже нет, заявил Москаль в эфире канала "НАШ".
Так как Киев не может себе позволить купить газ у других стран, нужно договариваться с Россией.
Москаль призвал "Нафтогаз" наладить диалог с "Газпромом", отбросив политические соображения.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что наш газ якобы самый грязный в мире. Министр назвал эти выпады "словесной эквилибристикой" и отметил, что подобные заявления делаются не от большого ума.
Напомним, о грязном газе Зеленский заявил во время визита в США, общаясь с министром энергетики и пытаясь объяснить "опасность" "Северного потока – 2".
Ранее европейский чиновник просил Россию подключится к решению афганского вопроса
На границе в Калининградской области скопилась сотня фур
Встреча Путина к Ющенко.
Ющенко с ехидцей - Владимир Владимирович, че грустный такой?
Путин - Так ведь газ вы российский тырите!
Ющенко - А ты через другую страну вози!
Путин - Так газопроводов мы других не строили!Теперь будем.
Ющенко - Стой ,погоди.!