Некий благодетель сообщил о намерениях злоумышленников по телефону

В минувшую субботу, 4 сентября, в СБУ поступило сообщение о готовящемся покушении на президента страны. Об этом сообщает украинское издание "Вести".

Неизвестный позвонил на телефон доверия национальной Службы безопасности, представился и заявил, что слышал как кто-то планировал убить Владимира Зеленского, а после совершить нападение на здание Верховной Рады.

Позже правоохранители решили позвонить на номер, с которого шел вызов для проверки – трубку подняла женщина. После разговора выяснилось, что телефон принадлежит Киево-Печерской лавре. Мужчина попросил сделать с него важный звонок.

Как объяснила сотрудница, этот неизвестный ей хорошо знаком. Он постоянно находится на Лаврской площади, постоянного места жительства у него, скорее всего, нет. К тому же, подозревает она, мужчина страдает от психического расстройства.

Некоторое время назад в России предотвратили готовящееся покушение на Александра Лукашенко. Как рассказал сам президент, его собирались посадить в погреб вместе с детьми. Операцию спланировали по указке польских и американских спецслужб.