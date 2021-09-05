СМИ узнали подробности готовящегося "покушения" на Зеленского

СМИ узнали подробности готовящегося "покушения" на Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
продолжениеПорошенко язвительно высказался о поездке Зеленского к Байдену
Некий благодетель сообщил о намерениях злоумышленников по телефону

В минувшую субботу, 4 сентября, в СБУ поступило сообщение о готовящемся покушении на президента страны. Об этом сообщает украинское издание "Вести". 

Неизвестный позвонил на телефон доверия национальной Службы безопасности, представился и заявил, что слышал как кто-то планировал убить Владимира Зеленского, а после совершить нападение на здание Верховной Рады.

Позже правоохранители решили позвонить на номер, с которого шел вызов для проверки – трубку подняла женщина. После разговора выяснилось, что телефон принадлежит Киево-Печерской лавре. Мужчина попросил сделать с него важный звонок. 

Как объяснила сотрудница, этот неизвестный ей хорошо знаком. Он постоянно находится на Лаврской площади, постоянного места жительства у него, скорее всего, нет. К тому же, подозревает она, мужчина страдает от психического расстройства.

Некоторое время назад в России предотвратили готовящееся покушение на Александра Лукашенко. Как рассказал сам президент, его собирались посадить в погреб вместе с детьми. Операцию спланировали по указке польских и американских спецслужб.

Источник: Вести.ua
Роман ИГНАТОВ
Настоящий ОДЕССИТ
Пожаловаться Ответить
Да кому нужна эта Василь-Дуня. Он профукал хохлостан на арене цирка.
Гость308247
Пожаловаться Ответить
Ф-у-ух! а я уж думал опять Петров и Боширов.
1
новости партнеров
По теме

Главе НАТО напомнили о хамском ответе ОДКБ по вопросу сотрудничества в Афганистане

Ранее европейский чиновник просил Россию подключится к решению афганского вопроса

Как и Белоруссию: Россию затронул транспортный коллапс с Литвой

На границе в Калининградской области скопилась сотня фур

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей