Порошенко язвительно высказался о поездке Зеленского к Байдену

Порошенко язвительно высказался о поездке Зеленского к Байдену
Владимир Зеленский. Фото: NASA/www.globallookpress.com
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Президент Украины не добился успеха, заявил его предшественник

Бывший глава Незалежной Петр Порошенко оценил визит нынешнего лидера Владимира Зеленского в Штаты. Высказался он весьма язвительно.

"Результаты визита свидетельствуют о том, что результатов нет", – его слова приводятся на сайте партии "Европейская солидарность".

Порошенко считает, что поездка Зеленского была безуспешной. Так, ничего сверхъестественного в возрождении комиссии стратегического партнерства нет, указал он, напомнив, что стоял у истоков ее деятельности. Относительно вступления в НАТО президент Незалежной также ничего не добился – план действий украинская сторона не получила.

Не удалось добиться и новых санкций против России, сокрушается Порошенко. Вопрос об этом даже не поднимался, подчеркнул "шоколадный король" и назвал случившееся ошибкой.

"Мы ничего не получили", – резюмировал он.

Напомним, переговоры Зеленского с президентом США Джо Байденом прошли 1 сентября. В Америке главе Незалежной вручили памятный подарок – книгу о травмах мозга. Презент вызвал волну насмешек в соцсетях.

Источник: Партия "Европейская солидарность" ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
Настоящий ОДЕССИТ
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У Парашки звездная болезнь не прошла. Хочет урод еще попризиденствовать. У него кончилась горилка, а закуска шоколадная осталась. Алкашей на Украине и так хватает.
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