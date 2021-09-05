После провала украинского президента в США Кличко призвал немцев ужесточить санкции против РФ

После провала украинского президента в США Кличко призвал немцев ужесточить санкции против РФ
Виталий Кличко. Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Добиться этого от американцев Зеленскому не удалось

Киевский мэр Виталий Кличко заявил в ходе поездки в Германию, что нужно сохранить и даже ужесточить рестрикции против России. Речь идет о "Северном потоке – 2", который достоят в ближайшее время. Кличко заявил, что сделать это необходимо в случае, если Москва будет давить на Киев, используя газопровод.

Громкое заявление градоначальник сделал, общаясь с главой партии  ХДС/ХСС Армином Лашетом. Не преминул Кличко повторить и мантру об опасности "Северного потока – 2".

"Поэтому, однозначно, должны быть предохранительные механизмы", – отметил Кличко. Его слова приводятся на сайте партии "Удар".

Ранее украинский генерал призвал "Нафтогаз" договариваться с "Газпромом", отбросив в сторону политику. Ибо покупать у других стран газ страна не в состоянии. И если переговоры с Россией провалятся, жителям Незалежной придется переходить на солому и уголь в качестве топлива либо замерзнуть. Впрочем, углем страна тоже не богата, констатировал он.

Ранее о провальном визите президента Украины Владимира Зеленского в США высказался его предшественник Петр Порошенко. Он заявил, что поездка была безрезультатной, а вопрос о санкциях против России даже не поднимался.

Источник: Партия "Удар" ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
Гость 777
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Удивительно, но фрау Меркель не захотела видеть этого деграданта, а он просит то, на чем Меркель поставила точку. Идиот! Очнись!
Настоящий ОДЕССИТ
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Еще один долбодятел. Двух слов не свяжет, отовсюду его <цензура> и не пускают, а все лезет в политику. Поезд ушел василь-дуня, займись собой и <цензура> в вечернюю школу.
Волк
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