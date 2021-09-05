Превзошли все ожидания: в офисе Зеленского поделились итогами визита к Байдену

Превзошли все ожидания: в офисе Зеленского поделились итогами визита к Байдену
Владимир Зеленский. Фото: Doug Mills/www.globallookpress.com
В офисе президента заявили, что приехали в Белый дом как "партнер к партнеру"

Украинская делегация смогла реализовать во время визита в Соединенные Штаты гораздо больше задуманного, чем планировала. Соответствующее заявление сделал глава офиса президента Незалежной Алексей Арестович.

По словам украинского госслужащего, Киев "достиг по максимуму" во время рабочего визита, а все результаты превзошли ожидания. Впервые за столь долгий срок Незалежная появилась, на взгляд Арестовича, "не как проситель", хотя в глазах многих представителей общественности и сложилось впечатление того, что Зеленский с администрацией появился в качестве подневольного лица, нижайше просящего о милости хозяина.

"Не клиент к патрону, как у нас часто говорят, а на самом деле приехал партнер к партнеру", – прокомментировал Арестович.

Украинский чиновник также повторил тезис о "необязательности к выполнению" Минска, указав, что этот вопрос не прозвучал во время переговоров Зеленского и Байдена. Представитель Киева также указал на то, что формально ни одна из сторон не объявляла о своем выходе из договоренностей.

Зеленский же, продолжил Арестович, повез в США несколько сценариев решения проблемы. Президент Украины также предложил создать новую систему давления на РФ, чтобы принудить ее "выполнять международные обязательства свои". В рамках указанной системы предполагается участие Белого дома.

Арестович добавил, что одним из итогов украино-американских переговоров стало решение о расширении взаимодействия в разведывательной сфере между двумя странами. Теперь Киев будет получать данные в режиме реального времени, располагая таким образом куда более подробной информацией от коллег из ЦРУ.

По мнению экс-президента Петра Порошенко, результаты визита делегации Зеленского в США отсутствуют.

Источник: Телеканал "ДОМ" ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Гость308839
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ожидали что будет лёгкий пипец! А тут такой получился пипец что превзошёл все ожидания!!!))) Лучше бы уж пили как Потрох или курили но когда все нюхают это точно полный пипец!
Гость306966
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Ну вот что они курят???
1
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