Москва не учла интересов Токио

С таким заявлением выступил генсек кабмина Кацунобу Като. Он прокомментировал решение властей России о создании особой экономической зоны на Курильских островах. Напомним, эти меры должны поспособствовать привлечению инвестиций и развитию этих территорий.



Слова Като приводит агентство Jiji. В заявлении говорится, что законы нашей страны, а также решения, которые принимает Москва, "вызывают сожаление" и несовместимы с позицией официального Токио. Японское правительство считает, что планы российской стороны, которые озвучил президент Владимир Путин, не учитывают интересов Страны восходящего солнца.

Как отмечает URA.RU, 3 сентября японская сторона сделала представление российской по этому поводу.

Между тем японцы не отказываются от переговоров по совместной экономической деятельности на Курилах, пишет "Общественная служба новостей". Однако есть условие – не должны пострадать "правовые позиции" стран-участниц обсуждения.

Ранее заявление Путина растиражировали японские СМИ. Пользователи бурно обсуждают российские планы. Среди японских читателей нашлись и те, кто обрадовался решению – в нем увидели возможность "приучить" к себе русских и заполучить Курилы.