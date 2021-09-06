Байден отказался от визита на Украину в 2021 году - МИД

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Американский лидер не сможет ответить коллеге из Незалежной взаимностью

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не собирается совершать в этом году ответный визит в Киев. Соответствующее заявление сделал накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД пояснил, что такова сложившаяся дипломатическая практика – главы государств не обмениваются визитами в один и тот же год. Всего несколько дней назад в Белом доме с Байденом беседовал президент Украины Владимир Зеленский, пишет телеканал "360".

В настоящее время, добавил глава внешнеполитического ведомства в эфире телеканала "Интер", Киев и Вашингтон заняты выполнением достигнутых договоренностей, заключенных в ходе визита украинской делегации в США.

Источник: Интер ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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