Талибы* пригласили Россию в Афганистан на объявление нового правительства - ТВ

Талибы* пригласили Россию в Афганистан на объявление нового правительства - ТВ
Фото: Hussain Ali /Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Боевики позвали еще пять стран

Представители движения "Талибан"* пригласили Российскую Федерацию на мероприятие по случаю объявления нового состава правительства Афганистана. Об этом стало известно сегодня, 6 сентября. 

Согласно приведенным данным, в числе приглашенных стран оказались Турция, Китайская народная республика, Иран, Пакистан и Катар. Об этом сообщает телевидение, ссылаясь на источник в движении "Талибан".

Изначально ожидалось, что взявшие под контроль практически всю территорию республики боевики объявят состав нового правительства еще 4 сентября. Позднее, однако, мероприятие было перенесено. 

Днем ранее глава японского МИД Тосимицу Мотэги сообщил, что представители стран "Большой семерки" намерены устроить встречу для обсуждения ситуации в Афганистане. Министр заявил в эфире телеканала NHK, что переговоры могут пройти уже 8 сентября. Речь идет о встрече на уровне глав министерств иностранных дел. Мотэги также указал, что у Российской Федерации и Китая имеется "определенное влияние на Афганистан". Переговоры будут проводиться в онлайн-формате.

Несколькими днями ранее стало известно, что движение "Талибан" взяло под контроль Пандшер – последнюю провинцию, в которой были сосредоточены силы сопротивления, возглавляемых Ахмадом Масудом. Спустя трое суток, 6 сентября, боевики объявили об окончании гражданской войны в стране.

Ранее политолог Сергей Демиденко заявил, что Россия признает "Талибан" лишь после выработки общего международного консенсуса по этому вопросу. Международник выразил уверенность, что Кремль не намерен идти на серьезный риск и тем самым обрекать себя на очередные санкционные меры. 

*запрещенная в России организация
Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Гость309017
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Гость308192
Ну вот, а то утверждают что у России нет друзей, тут даже не только друзья, братья по вере. С кем ещё боевикам дружить как не кремлёвской мафией.
Вашингтонская мафия их вскормила вооружила и подарила страну, а Россия что, до сих пор их боевиками обзывают. Бестолковые хохло-иммигранты ,которые отпахали в вша на стройке, лизнули блмов в зад , считающие себя после этого американцами этого никак не пойму... Рагули и в африке рагули
Гость308192
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Ну вот, а то утверждают что у России нет друзей, тут даже не только друзья, братья по вере. С кем ещё боевикам дружить как не кремлёвской мафией.
Гость304036
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А что будет делать новое правительство для того, что бы например улучшить жизнь простого народа??? Да ничего, нет ни денег, ни производства, ни спецов - только герыч. Соответственно можно поехать и послушать как будет налажено производство данного продукта новым правительством.
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